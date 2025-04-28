Кечинов: Эмоциональный фон у «Спартака» сейчас не самый положительный

Бывший футболистподелился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между «красно-белыми» и

«Какие ожидания от предстоящего матча "Спартак" — "Динамо"? Эта игра для обеих команд получается самая важная на данном этапе, потому что на что-то серьезное в этом чемпионате замахнуться уже не получится. Непонятно, в каком состоянии будут соперники.

Эмоциональный фон у "Спартака" сейчас не самый положительный. Но я надеюсь, что "красно-белые" соберутся после поражения от ЦСКА и выдадут свой лучший матч, чтобы пройти дальше. С ЦСКА мне вообще игра "Спартака" не понравилась. "Динамо" играло в "Зенитом" как могло, но тоже особо ничего не показало. Поэтому обе команды плюс-минус сейчас в одинаковом состоянии.

В чем вижу шансы для "Динамо" на победу в этом матче? Если атакующие футболисты проявят свое мастерство, тогда шансы у них будут. Но в целом непредсказуемое дерби», — цитирует Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках полуфинала Кубка России Пути регионов состоится завтра, 29-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.