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    Кечинов: Эмоциональный фон у «Спартака» сейчас не самый положительный

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между «красно-белыми» и «Динамо».

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Какие ожидания от предстоящего матча "Спартак" — "Динамо"? Эта игра для обеих команд получается самая важная на данном этапе, потому что на что-то серьезное в этом чемпионате замахнуться уже не получится. Непонятно, в каком состоянии будут соперники.

    Эмоциональный фон у "Спартака" сейчас не самый положительный. Но я надеюсь, что "красно-белые" соберутся после поражения от ЦСКА и выдадут свой лучший матч, чтобы пройти дальше. С ЦСКА мне вообще игра "Спартака" не понравилась. "Динамо" играло в "Зенитом" как могло, но тоже особо ничего не показало. Поэтому обе команды плюс-минус сейчас в одинаковом состоянии.

    В чем вижу шансы для "Динамо" на победу в этом матче? Если атакующие футболисты проявят свое мастерство, тогда шансы у них будут. Но в целом непредсказуемое дерби», — цитирует Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

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    • Матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках полуфинала Кубка России Пути регионов состоится завтра, 29-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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