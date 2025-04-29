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    Спартаковцы быстро добьются своего

    Спартак — Динамо: прогноз и ставка за 2.46 на исход

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо»
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    Хесус Медина
    29 апреля в 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Динамо». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 29 Апреля 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 20:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: Спартаковцы уже почти отпали от чемпионской гонки. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице РПЛ.

    При этом «Спартак» на 3 очка отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

    Спартак — Динамо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Спартаковцы в дерби всея Руси уступили ЦСКА (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Акрону» (3:2). При этом чуть ранее она легко и непринужденно переиграла «Урал» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Спартак» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Спартаковцы относительно преуспевают в плане реализации. Забила команда 49 мячей в 26 матчах чемпионата России.

    Матчи с «Динамо» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Спартак» победил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. В двух последних очных поединках «красно-белые» обыграли земляков динамовцев.

    «Динамо»

    Турнирное положение: Динамовцы существенно снизили свои шансы на медали чемпионата. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Динамо» на 4 очка отстает от заветной тройки. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 26 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Динамовцы подписали мировую с «Зенитом» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Рубину» (3:1). А вот поединок с ЦСКА завершился подписанием сухой мировой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» добыло одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Динамовцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда Марцела Лички настреляла 54 мяча в 26 матчах.

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    При этом «Динамо» весной выглядит не столь ярко. Зато команда Лички не проигрывает уже четыре матча кряду.

    Динамовцы в среднем пропускают чуть чаще гола за матч. «Бело-голубым» отчетливо недостает пресловутой стабильности.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Динамовцы воспользуются проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • Спартаковцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • Динамовцы в среднем забивают 2 гола за матч

    • «Динамо» в двух последних очных поединках уступило «красно-белым»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.07.

    Прогноз: Спартаковцы максимально мотивированы на Кубок, да и в последнее время успешно противостоят «бело-голубым».

    Спартаковцы способны прибавить в плане реализации, да и команда Лички не блещет стабильностью.

    Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.82

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спартак — Динамо?

    Матч Спартак — Динамо состоится 29 апреля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Прогноз: какой прогноз на матч Спартак — Динамо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спартак — Динамо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.46.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак — Динамо?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак — Динамо?

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 4.00.

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