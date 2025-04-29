Спартак — Динамо: прогноз и ставка за 2.46 на исход

29 апреля в 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Динамо». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Спартаковцы уже почти отпали от чемпионской гонки. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице РПЛ.

При этом «Спартак» на 3 очка отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Спартаковцы в дерби всея Руси уступили ЦСКА (1:2).

До того команда нанесла поражение «Акрону» (3:2). При этом чуть ранее она легко и непринужденно переиграла «Урал» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Спартак» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Спартаковцы относительно преуспевают в плане реализации. Забила команда 49 мячей в 26 матчах чемпионата России.

Матчи с «Динамо» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Спартак» победил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. В двух последних очных поединках «красно-белые» обыграли земляков динамовцев.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы существенно снизили свои шансы на медали чемпионата. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Динамо» на 4 очка отстает от заветной тройки. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 26 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Динамовцы подписали мировую с «Зенитом» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Рубину» (3:1). А вот поединок с ЦСКА завершился подписанием сухой мировой.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» добыло одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Динамовцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда Марцела Лички настреляла 54 мяча в 26 матчах.

При этом «Динамо» весной выглядит не столь ярко. Зато команда Лички не проигрывает уже четыре матча кряду.

Динамовцы в среднем пропускают чуть чаще гола за матч. «Бело-голубым» отчетливо недостает пресловутой стабильности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Динамовцы воспользуются проблемами соперника.

Статистика для ставок

Спартаковцы в среднем пропускают реже гола за матч

Динамовцы в среднем забивают 2 гола за матч

«Динамо» в двух последних очных поединках уступило «красно-белым»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.07.

Прогноз: Спартаковцы максимально мотивированы на Кубок, да и в последнее время успешно противостоят «бело-голубым».

Спартаковцы способны прибавить в плане реализации, да и команда Лички не блещет стабильностью.

Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.82