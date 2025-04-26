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    Серж Гнабри и Джошуа Киммих «Бавария» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция
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    Арне Слот объяснил, почему Дарвин Нуньес не появляется на поле

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот опроверг слухи о том, что Дарвин Нуньес не выходит на поле из-за финансовых условий трансфера из «Бенфики»

    Дарвин Нуньес
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    Дарвин Нуньес

    Ранее СМИ сообщили, что если уругвайский нападающий выйдет в стартовом составе в 50-й раз в АПЛ, клуб будет обязан выплатить португальцам бонус в размере 5 миллионов евро. Сейчас на счету Нуньеса 49 игр.

    «Эта информация для меня совершенно нова. Меньше всего я ожидаю, что спортивный директор клуба, Ричард Хьюз, скажет мне, что, если я выпущу Нуньеса, это будет дорого нам стоить», — цитирует Слота The Independent.

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    Следующий матч «Ливерпуля» состоится 27 апреля на «Энфилде» против лондонского «Тоттенхэма» . Начало встречи — 18:30 по московскому времени.

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