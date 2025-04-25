Тренер тульского «Арсенала» рассказал об угрозах со стороны болельщиков

Главный тренер тульскогоАлександр Сторожук рассказал о масштабной волне угроз и давления, с которой он столкнулся в последние недели на фоне неудачных результатов команды.

«Где-то месяц каждые два-три дня получаю по 30 сообщений плюс по 50-70 звонков в сутки с угрозами, оскорблениями и пожеланиями сдохнуть. И это до блокировки, если бы не она — их было бы куда больше», — приводит слова Сторожука «Чемпионат».

Причиной негатива стала неудачная серия «Арсенала» после возобновления сезона в Первой лиге: команда одержала всего одну победу в восьми матчах, потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью.

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После 29 туров туляки занимают 10-е место в таблице, набрав 36 очков. Ранее у клуба была рекордная серия — 16 матчей без побед, что стало антирекордом за всю историю «Арсенала»

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