Тренер тульского «Арсенала» рассказал об угрозах со стороны болельщиков

Александр Сторожук Фото: globallookpress.com
«Где-то месяц каждые два-три дня получаю по 30 сообщений плюс по 50-70 звонков в сутки с угрозами, оскорблениями и пожеланиями сдохнуть. И это до блокировки, если бы не она — их было бы куда больше», — приводит слова Сторожука «Чемпионат».
Причиной негатива стала неудачная серия «Арсенала» после возобновления сезона в Первой лиге: команда одержала всего одну победу в восьми матчах, потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью.
После 29 туров туляки занимают 10-е место в таблице, набрав 36 очков. Ранее у клуба была рекордная серия — 16 матчей без побед, что стало антирекордом за всю историю «Арсенала»
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