Силва: Де Брейне — лучший игрок в истории «Манчестер Сити»

Де Брейне покинет «Манчестер Сити» по окончанию нынешнего сезона. Бельгиец перешел в английский клуб из немецкого «Вольфсбурга» в 2015 году за 74 млн. евро.
«Уходит частичка души этой команды. Это печально. Нам было тяжело, но мы хотели, чтобы он остался с нами и продолжал играть.
При всем уважении к другим, для меня он лучший игрок в истории клуба. Мы можем только поблагодарить его и пожелать всего наилучшего.
Нам грустно, что он уходит. Мы не хотели, чтобы он уходил, но ничего не сделаешь», — приводит слова Силвы Manchester Evening News.
Вместе с горожанами, полузащитник становился шестикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Английской лиги, двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии и победителем Лиги чемпионов-2022/2023.