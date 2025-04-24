Силва: Де Брейне — лучший игрок в истории «Манчестер Сити»

Хавбеквысказался о своем партнере по команде

Де Брейне покинет «Манчестер Сити» по окончанию нынешнего сезона. Бельгиец перешел в английский клуб из немецкого «Вольфсбурга» в 2015 году за 74 млн. евро.

«Уходит частичка души этой команды. Это печально. Нам было тяжело, но мы хотели, чтобы он остался с нами и продолжал играть.

При всем уважении к другим, для меня он лучший игрок в истории клуба. Мы можем только поблагодарить его и пожелать всего наилучшего.

Нам грустно, что он уходит. Мы не хотели, чтобы он уходил, но ничего не сделаешь», — приводит слова Силвы Manchester Evening News.

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Вместе с горожанами, полузащитник становился шестикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Английской лиги, двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии и победителем Лиги чемпионов-2022/2023.