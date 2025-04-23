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    «Лацио» всухую обыграл «Дженоа» в Серии А

    «Дженоа» — «Лацио»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Лацио» в гостях одолел «Дженоа» (2:0) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе гостей голы записали на свой счет Валентин Кастельянос на 32-й минуте и Булайе Диа на 65-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Лацио 0:2
    Голы: 0:1 Валентин Кастеллано (32'), 0:2 Булайе Диа (65') Дженоа: Никола Леали, Кони де Винтер, Хоан Васкес, Аарон Мартин (Honest Ahanor, 68'), Брук Нортон-Каффи (Стефано Сабелли, 80'), Патрицио Мазини (Джефф Эхатор, 80'), Мортен Френнруп, Мортен Торсби, Витор Оливейра (Лоренсо Вентурино, 61'), Андреа Пинамонти (Жуниор Мессьяс, 68'), Sebastian Otoa Лацио: Христос Мандас, Лука Пеллегрини, Алессио Романьоли, Марио Хила, Валентин Кастеллано (Тейянни Нослин, 89'), Маттиа Цаканьи (Эльсеид Хюсай, 89'), Адам Марушич, Николо Ровелла (Матиас Весино, 68'), Маттео Гюэндузи, Мануэль Лаццари (Педро Родригес, 45'), Булайе Диа (Реда Белахьяне, 69') Предупреждения: Николо Ровелла (45 + 3'), Андреа Пинамонти (51'), Кони де Винтер (80'), Стефано Сабелли (85') Удаления: Sebastian Otoa (22'), Реда Белахьяне (73')

    После этого матча «Лацио» располагается на 6-й строчке с 59-ю баллами в копилке. «Дженоа» — на 13-й позиции (39).

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