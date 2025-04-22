Артета: Наш стимул — побеждать и делать все, чтобы продолжать в том же духе

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Наш стимул — побеждать и делать все, чтобы продолжать в том же духе.

Поберечь игроков перед матчем с "ПСЖ"? Мы не можем думать об этом. Когда игроки здоровы и доступны, они должны играть. Они проявляют себя наилучшим образом, когда играют стабильно. Они в порядке физически и эмоционально, понимают ритм и принимают наилучшие решения.

Если они недоступны, то это не обсуждается. Если они не в состоянии, они не будут играть. Если они готовы, то будут», — цитирует Артету Sky Sports.

Матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» состоится в среду, 23 апреля. В случае поражения лондонцев «Ливерпуль» досрочно оформит чемпионский титул.