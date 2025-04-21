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    РПЛ. «Краснодар» сохранил лидерство в битве за титул

    Итоги 25-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» — «Краснодар»
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    «Зенит» — «Краснодар»
    Лидеры российской Премьер-лиги выиграли свои матчи. Пока за титул сражаются «Краснодар» и «Зенит», соперников разделяют 2 очка, включится за чемпионство может «Спартак». До окончания сезона командам осталось сыграть 5 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    Всего две перестановки произошли в таблице РПЛ по итогам матчей 25 тура. Поменялись «Ростов» и «Рубин», которые расположились на 7 и 8 строчках соответственно. В зоне вылета «Оренбург» обошёл «Факел» и расположился на 15-й строчке.

    Чемпионская гонка

    Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар», который по итогам 25 туров набрал 55 очков. В минувшем туре южане нанесли поражение «Ахмату» (3:1). В составе победителей голами отметились Джон Кордоба, Кевин Пина и Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти.

    У «Краснодара» впереди домашние матчи против «Рубина» и «Динамо» Москва. Будут и выездные встречи с «Динамо» Махачкала, «Оренбургом» и ЦСКА.

    На 2 очка от «Краснодара» отстаёт «Зенит», который идёт на 2 месте чемпионата с 53 баллами в активе. Клуб из Санкт-Петербурга с минимальным счётом выиграл у команды «Химки» (1:0). На 22-й минуте точным ударом отметился Лусиано Гонду.

    «Акрон» — «Спартак»
    globallookpress.com

    В оставшихся турах российского чемпионата «Зенит» примет «Пари НН», «Ахмат» и отправится гостить к «Динамо» Москва, «Динамо» Махачкала, «Ростову».

    Включиться в чемпионскую гонку может «Спартак», стоит лишь дождаться хотя бы одной осечки со стороны «Краснодара» и «Зенита». Красно-белые набрали 50 пунктов после 25 туров. На выезде команда переиграла «Акрон» (3:2). В составе «Спартака» мячи забили Тео Бонгонда, Эсекьель Барко, который реализовал пенальти, был зафиксирован и автогол в исполнении Алексы Джурашовича.

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    • На финише сезона «Спартак» дома сыграет с ЦСКА и «Химками». Будут и гостевые встречи против «Факела», «Динамо» Москва, «Крыльев Советов».

    Топ-клубы

    В топ-4 РПЛ входит ЦСКА, который потерял очки в 25 туре, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Армейцы после этого результата набрали 48 очков.

    «Зенит» — ЦСКА
    globallookpress.com

    Далее в турнирной таблице расположилось московское «Динамо», набравшее 46 баллов. В минувшем туре команда одержали победу над «Рубином» (3:1).

    Строчкой ниже в чемпионате «Локомотив», который занимает в турнирной таблице 6 место с активом 44 пункта. «Железнодорожники» добились крупной победы над «Пари НН» (3:0).

    Зоны стыков и вылета

    В зоне стыковых матчей «Ахмат», который занимает 13 место в турнирной таблице. Клуб из Грозного, как мы уже писали выше, проиграл лидер «Краснодару» (1:3), у «Ахмата» 23 набранных очка. 14 место в турнирной таблице с 20 баллами занимает «Пари НН».

    В зоне вылета на 15 место место поднялся «Оренбург», выиграв у «Динамо» Махачкала (2:1) и набрав 17 пунктов.

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    • Замыкает турнирную таблицу в российской Премьер-лиге «Факел», у которого 15 баллов, воронежский клуб дома проиграл «Ростову» (0:2).

    Тур № 26

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 25 по 27 апреля.

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    Лидер чемпионата «Краснодар» отправится в гости к «Динамо» Махачкала, игра запланирована на 25 апреля.

    На 26 апреля также запланированы матчи с участием команд топ-уровня: «Зенит» отправится на выезд к «Динамо» Москва, «Локомотив» будет гостить у «Ростова».

    Календарь и таблица РПЛ

    В центральном поединке 26 тура сойдутся «Спартак» и ЦСКА: игра запланирована на 26 апреля.

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