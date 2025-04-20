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    Доминик Собослаи и Диогу Жота«Лестер» — «Ливерпуль». Онлайн
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    «Лестер» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 33-го тура Английской премьер-лиги

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    Названы стартовые составы на матч между Лестером и Ливерпулем в рамках 33-го тура АПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

    Рууд ван Нистелроя
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    Рууд ван Нистелроя

    «Лестер»: Мадс Хермансен, Рикарду Перейра, Ваут Фас, Конор Коуди, Люк Томас, Уилфред Ндиди, Бубакари Сумаре, Бобби Рид, Билаль Эль-Ханнус, Стефи Мавидиди, Джейми Варди.

    «Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Конор Брэдли, Ибраима Конате, Виргил Ван Дейк, Костас Цимикас, Райан Гравенберх, Алексис Макаллистер, Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Коди Гакпо, Луис Диас.

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    • Для «Лестера» ситуация критическая — команда Рууда ван Нистелроя занимает 19-е место и рискует официально вылететь в Чемпионшип по итогам тура. Даже ничья или поражение в этом матче практически гарантируют «лисам» понижение в классе, а победы в последних восьми матчах не было вовсе.

    «Ливерпуль» подходит к встрече в статусе явного фаворита, выиграв пять из шести последних матчей. Команда Арне Слота стремится к чемпионскому титулу Английской премьер-лиги в этом сезоне.

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