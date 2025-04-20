20 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Ливерпуль». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: сейчас «Лестер» занимает 19-е место в таблице АПЛ с 18 очками.

Последние матчи: в 32-м туре команда Руда ван Нистелроя сыграла в гостях вничью со счетом 2:2 с «Брайтоном». Оба раза соперник выходил вперед, но «Лестер» находил в себе силы отыгрываться. Голы за «лис» забивали Мавидиди и Околи.

Ранее было поражение дома от «Ньюкасла» (0:3) и в гостях от «Манчестер Сити» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Суттар (з), Фатаву (п).

Состояние команды: «Лестер» наконец смог прервать голевую засуху в прошлом туре, которая продолжалась на протяжении 8 матчей в АПЛ. Команда уже обречена, в игре с «Ливерпулем» может официально оформить вылет в Чемпионшип в случае ничьи и или поражения, что станет логичным завершением неудачного сезона.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: после 32 туров «Ливерпуль» уверенно лидирует в таблице АПЛ с 63 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: игра с «Вест Хэмом» получилась для команды Арне Слота не самой простой, но все равно «Ливерпуль» смог одержать победу со счетом 2:1. Первый тайм мерсисайдцы выиграли после гола Луиса Диаса. Соперник смог отыграться на 86-й минуте, но через три минуты ван Дейк ударом головой принес три очка своей команде.

До этого было поражение в гостях от «Фулхэма» (2:3) и победа дома над «Эвертоном» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Александр-Арнольд (з), Гомес (з).

Состояние команды: уже в этом туре «Ливерпуль» может официально оформить чемпионство в АПЛ. Сейчас за шесть туров до конца команда имеет отрыв от второго места в 13 очков. Также на неделе мерсисайдцы получили порцию оптимизма после продления контрактов ван Дейка и Салаха.

Статистика для ставок

В первом круге «Ливерпуль» выиграл дома (3:1)

В 2023 году в 1/16 финала Кубка Англии также он победил со счетом 3:1

В сезоне 2022/23 тоже обе встречи остались за «Ливерпулем» (3:0, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лестера» дают 13,0, а на «Ливерпуль» — 1,23, ничью букмекеры оценивают в 7,40.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,79, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: «Ливерпуль» на две головы выше своего соперника, должен одерживать разгромную победу и надеяться на завоевания чемпионского титула в этом туре.

Основная ставка: победа «Ливерпуля» с форой -2 за 2,0.

Прогноз: оборона «Лестера» напоминает решето и «Ливерпуль» в одиночку способен пробить такой тотал.

Дополнительная ставка: победа «Ливерпуля» плюс тотал больше 3,5 за 2,40.