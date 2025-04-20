«Болонья» — «Интер». Онлайн

Ход матча
10' Еще один штрафной от «Болоньи» завершился ударом Миранды, но намного выше ворот.
8' Два грубых фола от игроков «Интера». Перестарались Баррелла и Чалханоглу, но в центре поля.
6' Ремо Фройлер прорвался по флангу и попытался прострелить, но Янн Зоммер забрал мяч в руки.
3' Первый угловой для «Интера» и сразу же опасность. Карлос Аугусто смог перевисеть всех в воздухе и пробил головой, но мяч прошел немного мимо ворот.
1' Матч стартовал! Поехали!
До матча
18:59 Команды выходят на футбольное поле. Скоро начнется действо!
18:56 Сейчас в Болонье +19 градусов и облачно. Комфортная погода для игры в футбол.
18:53 Рассудит поединок сегодняшних соперников Андреа Коломбо.
18:50 Капитанами команд сегодня будут Ремо Фройлер у хозяев и Лаутаро Мартинес — у гостей.
Стартовые составы
«Болонья»: Равалья, Домингез, Бекема, Даллинга, Лукуми, Миранда, Ндойе, Одгор, Фройлер, Холм, Эбишер.
«Интер»: Зоммер, Ачерби, Барелла, Бастони, Дармиан, Карлос Аугусто, Корреа, Мартинес, Мхитарян, Павар, Чалханоглу.
«Болонья»
Для команды этот матч является важным. «Болонья» борется за место в зоне Лиги чемпионов и ей нельзя терять очки, потому что соперники отдалятся, а догнать их за оставшиеся матчи будет нелегко. Сейчас у «Болоньи» 57 очков и шестое место в турнирной таблице. Команда Винченцо Итальяно только на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов. «Красно-синие» выиграли 15 матчей, 12 раз сыграли вничью и пять раз проиграли. Разница голов — 51:37.
В прошлых турах «Болонья» проиграла «Аталанте» (0:2) и сыграла вничью с «Наполи» (1:1). До этого же у «борзых» была серия из пяти побед подряд. Также «Болонья» близка к выходу в финал Кубка Италии, поскольку в первом полуфинале переиграла «Эмполи» со счетом 3:0.
«Интер»
«Интер» является главным фаворитом в борьбе за Скудетто. По итогам 32 туров «нерадзурри» имеют в своем активе 71 очко. Столько же зачетных баллов и у «Наполи», но у подопечных Симоне Индзаги есть эта игра в запасе. Безусловно, именно «змеи» находятся на поул-позишн и не должны терять титул.
В последних турах «черно-синие» смогли победить «Кальяри» (3:1), но потеряли очки в игре с «Пармой» (2:2). В целом же «Интер» добыл 21 победу, 9 раз сыграл вничью и лишь дважды проиграл. Миланская команда смогла 72 раза поразить ворота соперника и 28 раз пропустила в свои.
Также миланцы продолжают борьбу в Лиге чемпионов. На неделе «Интер» смог пройти «Баварию» (2:1, 2:2) и смог пробиться уже в полуфинал самого престижного клубного турнира Старого Света. За выход в финал «желанная» сыграет с «Барселоной». Помимо этого, «Интер» играет в полуфинале Кубка Италии, где в первой игре расписал мировую с «Миланом» (1:1).
Личные встречи
В первом круге «Интер» и «Болонья» в рамках 19-го тура сыграли вничью 2:2.
В последних 10-ти матчах «Интер» выиграл 5 раз, трижды была зафиксирована ничья и два раза победила «Болонья».