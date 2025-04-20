«Болонья» — «Интер». Онлайн

Миланский «Интер» сыграет в гостях с «Болоньей» в рамках 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Интер 0:0 Болонья: Федерико Равалья, Эмиль Хольм, Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Михел Эбишер, Ремо Фройлер, Дан Ндой, Йенс Одгор, Бенхамин Домингес, Тёйс Даллинга Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан, Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Хоакин Корреа, Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес

Ход матча

10' Еще один штрафной от «Болоньи» завершился ударом Миранды, но намного выше ворот.

8' Два грубых фола от игроков «Интера». Перестарались Баррелла и Чалханоглу, но в центре поля.

6' Ремо Фройлер прорвался по флангу и попытался прострелить, но Янн Зоммер забрал мяч в руки.

3' Первый угловой для «Интера» и сразу же опасность. Карлос Аугусто смог перевисеть всех в воздухе и пробил головой, но мяч прошел немного мимо ворот.

1' Матч стартовал! Поехали!

До матча

18:59 Команды выходят на футбольное поле. Скоро начнется действо!

18:56 Сейчас в Болонье +19 градусов и облачно. Комфортная погода для игры в футбол.

18:53 Рассудит поединок сегодняшних соперников Андреа Коломбо.

18:50 Капитанами команд сегодня будут Ремо Фройлер у хозяев и Лаутаро Мартинес — у гостей.

Стартовые составы

«Болонья»: Равалья, Домингез, Бекема, Даллинга, Лукуми, Миранда, Ндойе, Одгор, Фройлер, Холм, Эбишер.

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Барелла, Бастони, Дармиан, Карлос Аугусто, Корреа, Мартинес, Мхитарян, Павар, Чалханоглу.

«Болонья»

Для команды этот матч является важным. «Болонья» борется за место в зоне Лиги чемпионов и ей нельзя терять очки, потому что соперники отдалятся, а догнать их за оставшиеся матчи будет нелегко. Сейчас у «Болоньи» 57 очков и шестое место в турнирной таблице. Команда Винченцо Итальяно только на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов. «Красно-синие» выиграли 15 матчей, 12 раз сыграли вничью и пять раз проиграли. Разница голов — 51:37.

В прошлых турах «Болонья» проиграла «Аталанте» (0:2) и сыграла вничью с «Наполи» (1:1). До этого же у «борзых» была серия из пяти побед подряд. Также «Болонья» близка к выходу в финал Кубка Италии, поскольку в первом полуфинале переиграла «Эмполи» со счетом 3:0.

«Интер»

«Интер» является главным фаворитом в борьбе за Скудетто. По итогам 32 туров «нерадзурри» имеют в своем активе 71 очко. Столько же зачетных баллов и у «Наполи», но у подопечных Симоне Индзаги есть эта игра в запасе. Безусловно, именно «змеи» находятся на поул-позишн и не должны терять титул.

В последних турах «черно-синие» смогли победить «Кальяри» (3:1), но потеряли очки в игре с «Пармой» (2:2). В целом же «Интер» добыл 21 победу, 9 раз сыграл вничью и лишь дважды проиграл. Миланская команда смогла 72 раза поразить ворота соперника и 28 раз пропустила в свои.

Также миланцы продолжают борьбу в Лиге чемпионов. На неделе «Интер» смог пройти «Баварию» (2:1, 2:2) и смог пробиться уже в полуфинал самого престижного клубного турнира Старого Света. За выход в финал «желанная» сыграет с «Барселоной». Помимо этого, «Интер» играет в полуфинале Кубка Италии, где в первой игре расписал мировую с «Миланом» (1:1).

Личные встречи

В первом круге «Интер» и «Болонья» в рамках 19-го тура сыграли вничью 2:2.

В последних 10-ти матчах «Интер» выиграл 5 раз, трижды была зафиксирована ничья и два раза победила «Болонья».