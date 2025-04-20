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    Болонья — Интер: прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Серия A, 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Интер»
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    Лаутаро Мартинес
    20 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Апреля 2025 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 19:00 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Красно-синие» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Болонья» на 2 очка отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 32 матчах.

    Болонья — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-синие» уступили «Аталанте» (0:2).

    До того команда расписала паритет с «Наполи» (1:1). При этом чуть ранее она не оставила шансов слабенькому «Эмполи» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Болонья» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Давид Калабриа, Льюис Фергюсон, Лукаш Скорупски — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Болонья» ныне несколько сбавила обороты. Команда не побеждает 2 матча кряду.

    Матчи с «Интером» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Болонья» победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Красно-синие» постараются преуспеть в контригре.

    «Интер»

    Турнирное положение: «Змеи» привычно бьются за Скудетто. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Интер» на 3 очка опережает идущий следом «Наполи». При этом забила команда 72 мяча в 32 поединках Серии A.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Симоне Индзаги не сумела победить. «Змеи» подписали мировую с «Баварией» (2:2).

    До того команда уверенно переиграла «Кальяри» (3:1). Да и первый поединок с «Баварией» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Дензел Дамфрис, Петр Зелиньски — травмированы.

    Состояние команды: «Змеи» нынче находятся в прекрасных кондициях. Да и проход в полуфинал Лиги чемпионов явно окрылил.

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    При этом «Интер» относительно надежен в обороне. Команда пропустила 31 мяч в 32 поединках итальянского чемпионата.

    Команда уже полтора года не проигрывает «Болоньяу». Да и в нынешней диспозиции «змеи» не намерены терять драгоценные баллы.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Маркус Тюрам наколотил 14 мячей в текущем чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Интер» не проигрывает уже 2 месяца

    • «Болонья» не побеждала в 2 своих последних поединках

    • «Змеи» в среднем забивают более 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Змеи» мотивированы не подпускать близко к себе конкурентов, и наверняка будут активно атаковать.

    «Красно-синие» нынче переживают непростой этап, да и в плане реализации не особо преуспевают.

    Ставка: Победа «Интера» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Болонья — Интер?

    Матч Болонья — Интер состоится 20 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Болонья — Интер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Болонья — Интер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Болонья — Интер?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Болонья — Интер?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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