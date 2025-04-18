Агент Клоппа: Юрген не намерен занимать пост главного тренера в следующем сезоне

, агент директора по международным связям Red Bull, отреагировал на новость о том, что экс-тренер «Ливерпуля» может возглавитьили

«Я понимаю, что продолжаются консультации с лучшими клубами Европы и некоторыми федерациями по поводу Клоппа. Однако он не намерен занимать пост главного тренера в следующем сезоне: ни в "Реале", ни в сборной Бразилии. Юрген доволен своей ролью глобального руководителя Red Bull и имеет действующий контракт, так что больше нечего сказать», — приводит слова Косике Sky Sport Germany.

Напомним, что Клопп не занимается тренерской деятельностью с прошлого лета, когда покинул пост наставника «Ливерпуля».