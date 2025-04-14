Невилл раскритиковал футболистов «МЮ» после игры с «Ньюкаслом»

Гари Невилл Фото: globallookpress.com
«У "Юнайтед" не очень хорошая команда. Все просто. Проблема с этой группой игроков не в том, что они недостаточно стараются. Я не думаю, что причина в недостатке прикладываемых усилий. Просто они настолько ниже стандарта и качества, которые необходимы в этом футбольном клубе. Кроме Бруну Фернандеша и, может быть, Амада Диалло, я не могу назвать никого из них, перед кем бы я снял шляпу.
Это действительно отчаянная ситуация, потому что состав очень плох по качеству. В команде есть старые игроки, есть молодые игроки, которые даже близко не соответствуют необходимому уровню, есть кто-то между… Это тревожная ситуация», — сказал Невилл NBC Sports.
На данный момент «МЮ» идет 14-м в таблице АПЛ.