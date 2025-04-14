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    Невилл раскритиковал футболистов «МЮ» после игры с «Ньюкаслом»

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после разгрома манкунианцев от «Ньюкасла» (1:4) в 32-м туре АПЛ раскритиковал игроков «красных дьяволов».

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «У "Юнайтед" не очень хорошая команда. Все просто. Проблема с этой группой игроков не в том, что они недостаточно стараются. Я не думаю, что причина в недостатке прикладываемых усилий. Просто они настолько ниже стандарта и качества, которые необходимы в этом футбольном клубе. Кроме Бруну Фернандеша и, может быть, Амада Диалло, я не могу назвать никого из них, перед кем бы я снял шляпу.

    Это действительно отчаянная ситуация, потому что состав очень плох по качеству. В команде есть старые игроки, есть молодые игроки, которые даже близко не соответствуют необходимому уровню, есть кто-то между… Это тревожная ситуация», — сказал Невилл NBC Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    На данный момент «МЮ» идет 14-м в таблице АПЛ.

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