Невилл раскритиковал футболистов «МЮ» после игры с «Ньюкаслом»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»после разгрома манкунианцев от «Ньюкасла» (1:4) в 32-м туре АПЛ раскритиковал игроков «красных дьяволов».

«У "Юнайтед" не очень хорошая команда. Все просто. Проблема с этой группой игроков не в том, что они недостаточно стараются. Я не думаю, что причина в недостатке прикладываемых усилий. Просто они настолько ниже стандарта и качества, которые необходимы в этом футбольном клубе. Кроме Бруну Фернандеша и, может быть, Амада Диалло, я не могу назвать никого из них, перед кем бы я снял шляпу.

Это действительно отчаянная ситуация, потому что состав очень плох по качеству. В команде есть старые игроки, есть молодые игроки, которые даже близко не соответствуют необходимому уровню, есть кто-то между… Это тревожная ситуация», — сказал Невилл NBC Sports.

Календарь и таблица АПЛ

На данный момент «МЮ» идет 14-м в таблице АПЛ.