Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити» на год

Немецкий полузащитникпродлил контракт с клубом до конца сезона-2025/2026.

«У Гюндо точно есть контракт еще на один год. Я не знаю, что будет летом, но теперь у него есть контракт еще на год», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своей соцсети.

34-летний футболист выступает за «горожан» с 2016 года с перерывом на сезон-2023/2024, когда Гюндоган защищал цвета «Барселоны».

Прогнозы и ставки на АПЛ

Немец вернулся в «Манчесетер Сити» минувшим летом на правах свободного агента, в составе которого провел 342 матча во всех турнирах, забил 62 гола и отдал 38 результативных передач.