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    Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити» на год

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    Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/2026.

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «У Гюндо точно есть контракт еще на один год. Я не знаю, что будет летом, но теперь у него есть контракт еще на год», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своей соцсети.

    34-летний футболист выступает за «горожан» с 2016 года с перерывом на сезон-2023/2024, когда Гюндоган защищал цвета «Барселоны».

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    Немец вернулся в «Манчесетер Сити» минувшим летом на правах свободного агента, в составе которого провел 342 матча во всех турнирах, забил 62 гола и отдал 38 результативных передач.

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