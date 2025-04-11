«Урал» — «Нефтехимик»: счет матча 3:2, обзор голов

одержал волевую победу над(3:2) в рамках 28-го тура российской Первой лиги.

В составе нижнекамской команды голами отличились Данила Емельянов на 31-й минуте и Рашид Магомедов на 41-й минуте.

У «Урала» дубль оформил Мингиян Бевеев, отличившись на 66-й и 76-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Мартин Секулич, реализовав пенальти на 81-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Урал — Нефтехимик 3:2 Голы: 0:1 Данила Емельянов (31'), 0:2 Ражаб Магомедов (41'), 1:2 Мингиян Бевеев (66'), 2:2 Мингиян Бевеев (76'), 3:2 Sekulic M. (пенальти) (81') Урал: Денис Щербицкий, Алексей Мамин (Иван Чудин, 46'), Итало, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Станислав Бессмертный, Андрей Егорычев (Тимур Аюпов, 90'), Фаниль Сунгатулин (Егор Мосин, 46'), Илья Ишков (Никита Морозов, 53'), Евгений Марков (Максим Воронов, 59'), Sekulic M. Нефтехимик: Никита Янович, Марат Ситдиков, Богдан Зорин, Александр Кахидзе, Максим Ширяев, Эдуард Валиахметов (Саид Алиев, 88'), Данила Емельянов, Нури Абдоков (Максим Лайкин, 72'), Кирилл Морозов, Константин Шильцов, Ражаб Магомедов (Алексей Никитин, 46')

После этого матча «Урал» занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 49-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 11-й позиции (33).