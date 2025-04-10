Кассьерра: «Зенит» обязательно должен выиграть у «Краснодара»

Нападающийвысказался о предстоящем матче противв 24-м туре РПЛ.

«Могу говорить только про нашу команду, и все, что могу сказать, что для нас самое важное готовиться к каждому следующему матчу. Каждая следующая встреча для нас важнее предыдущей. Впереди, наверное, самая важная игра. Главная задача сфокусироваться, максимально сконцентрироваться, настроиться и держать в голове один возможный исход — это победа. Мы обязательно должны выиграть в воскресенье», — приводит слова Кассьерры пресс-служба «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

Игра состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени.