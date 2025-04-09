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    В «Пари НН» отреагировали на информацию о возможной отставке Гончаренко

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    Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов дал комментарий по поводу возможного увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Сейчас много слухов и спекуляций вокруг главного тренера команды, называются даже конкретные фамилии на замену Гончаренко. Но совет директоров не ставил в повестку и не обсуждал ни отставку Виктора Михайловича, ни кандидатуру нового главного тренера. Сейчас неправильно об этом говорить. Команду к следующей игре готовит Гончаренко, а завтра у нас очень важная встреча с болельщиками. Там все смогут задать прямые вопросы без какой-либо цензуры», — цитирует Мелика-Гусейнова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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