Писарев: К «Краснодару» пришел опыт и чемпионский почерк

Известный в прошлом игрок, а сейчас помощник Валерия Карпина в сборной Россиисчитает, что «Краснодар» сейчас выглядит очень уверенно и является командой с чемпионским почерком.

Писарев работал также главным тренером «Краснодара-2».

«В чем выражается чемпионский почерк — ты не теряешь очки с командами из середины и нижней части таблицы. Пришел опыт. Можно проиграть своим конкурентам, но не потерять очки с нижней восьмеркой или десяткой», — сказал Писарев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Календарь и таблица РПЛ

После 23 туров «Краснодар» уверенно лидирует в таблице РПЛ с 52 очками. Вторым идет «Спартак» (47), дальше «Зенит» с таким же количеством очков, как у красно-белых, но с худшими дополнительными показателями.

В следующем матче «быки» сыграют с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге. Игра пройдет 13 апреля в 17:00 (мск).