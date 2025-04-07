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    Писарев: К «Краснодару» пришел опыт и чемпионский почерк

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Известный в прошлом игрок, а сейчас помощник Валерия Карпина в сборной России Николай Писарев считает, что «Краснодар» сейчас выглядит очень уверенно и является командой с чемпионским почерком.

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    Писарев работал также главным тренером «Краснодара-2».

    «В чем выражается чемпионский почерк — ты не теряешь очки с командами из середины и нижней части таблицы. Пришел опыт. Можно проиграть своим конкурентам, но не потерять очки с нижней восьмеркой или десяткой», — сказал Писарев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 23 туров «Краснодар» уверенно лидирует в таблице РПЛ с 52 очками. Вторым идет «Спартак» (47), дальше «Зенит» с таким же количеством очков, как у красно-белых, но с худшими дополнительными показателями.

    В следующем матче «быки» сыграют с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге. Игра пройдет 13 апреля в 17:00 (мск).

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