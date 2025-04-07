Билялетдинов рассказал о проблемах «Локомотива» в нынешнем сезоне

Бывший полузащитниквысказался об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Мне казалось, что можно заместить опытных игроков ростом Сулейманова и Воробьева, повышением квалификации и игрового качества. Прибавляют, прибавляют, растут. Отсутствие такого нападающего, как Кордоба в "Краснодаре", заметно, потому что снижается игровой потенциал.

Наверное, опытного игрока надо искать у нас в стране. Но его надо переучивать, чему‑то доучивать. У него должны быть задатки, навыки какие‑то. Игрока непросто найти. За границей можно найти, но он стоит больших денег. И не факт, что он ещё адаптируется так быстро, как требуется, как хочется команде. Это в нападении.

В защите тоже проблемы. Мне очень понравился мексиканский защитник (Сесар Монтес) в первой части чемпионата. Он позицию выбирает вроде как‑то неуклюже, но очень понравился. Но, как выяснилось, у него скорости не хватает. При серьезных нагрузках форму можно тоже утратить. Он вроде держал нагрузку, но почему‑то скорость начала пробуксовывать, и выяснилось, что, играя высоко, компактно поджимая соперников, за спиной противник получает простор. И если скоростной нападающий, то у защитников "Локомотива" проблемы. Это тоже требует размышлений, как прибавить в своих рядах», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

После 23-х туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 6-е место в таблице с 41-м очком в активе.