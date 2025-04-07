ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Буцаев«Главная награда Овечкина — любовь и признание болельщиков во всём мире». Буцаев — о рекорде россиянина
    Все новости спорта

    Билялетдинов рассказал о проблемах «Локомотива» в нынешнем сезоне

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Бывший полузащитник «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне РПЛ.

    Ринат Билялетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ринат Билялетдинов

    «Мне казалось, что можно заместить опытных игроков ростом Сулейманова и Воробьева, повышением квалификации и игрового качества. Прибавляют, прибавляют, растут. Отсутствие такого нападающего, как Кордоба в "Краснодаре", заметно, потому что снижается игровой потенциал.

    Наверное, опытного игрока надо искать у нас в стране. Но его надо переучивать, чему‑то доучивать. У него должны быть задатки, навыки какие‑то. Игрока непросто найти. За границей можно найти, но он стоит больших денег. И не факт, что он ещё адаптируется так быстро, как требуется, как хочется команде. Это в нападении.

  • «Карасёв — лучший наш судья, он как кремень». Хусаинов — о российском футболе, руке Марадоны и знакомстве с Липпи
  • Эксклюзивное интервью с бывшим арбитром ФИФА, администратором сборных СССР и России, и главой национальной коллегии судей
  • Вчера

    • В защите тоже проблемы. Мне очень понравился мексиканский защитник (Сесар Монтес) в первой части чемпионата. Он позицию выбирает вроде как‑то неуклюже, но очень понравился. Но, как выяснилось, у него скорости не хватает. При серьезных нагрузках форму можно тоже утратить. Он вроде держал нагрузку, но почему‑то скорость начала пробуксовывать, и выяснилось, что, играя высоко, компактно поджимая соперников, за спиной противник получает простор. И если скоростной нападающий, то у защитников "Локомотива" проблемы. Это тоже требует размышлений, как прибавить в своих рядах», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

    После 23-х туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 6-е место в таблице с 41-м очком в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» серию неудач «Лестера»
  • «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Болонья» продолжить победную серию?
  • «Болонья» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Арсенал» и «Реал» все решат в «ответке»?
  • «Арсенал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Арсенал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  6.71
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Завтра в 23:00
    •  7.00
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры