«Локомотив» и «Зенит» сыграют между собой в рамках 23-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Локомотив»

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 40 очков в 22-х матчах. Московский клуб одержал 12 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 38:34.

После возобновления сезона в РПЛ подопечные Михаила Галактионова сыграли 4 матча и одержали всего одну победу — над московским «Динамо» (3:1). До этого «Локомотив» поделил очки с «Ахматом» (1:1) и «Динамо» Махачкала (1:1), а в крайнем туре и вовсе крупно проиграл в гостях «Крыльям Советов» (1:5).

«Зенит»

«Зенит» идет вторым в таблице вслед за «Краснодаром». Команда из Санкт-Петербурга отстает от «быков» на 3 балла, набрав 46 очков в 22-х матчах — 14 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 44:14.

В крайнем туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил «Рубин», забив в ворота казанцев четыре мяча во втором тайме — 4:0. До этого «сине-бело-голубые» проиграли в принципиальном противостоянии «Спартаку» в Москве (1:2), а еще ранее справились на выезде с «Факелом» — 2:0.

Личные встречи

В матче первого круга команды разошлись миром — ничья 1:1.

В последних 10-ти встречах на счету «Зенита» 5 побед, «Локомотив» выиграл дважды и 3 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 3.60.