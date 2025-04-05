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    «Локомотив» сдержит атаку «сине-бело-голубых»?

    Локомотив — Зенит: прогноз ставок на РПЛ 5 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Зенит»
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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
    В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» примет «Зенит». Поединок пройдет 5 апреля и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Апреля 2025 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 17:30 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» уже опустились до 6-го места в таблице РПЛ. После 22-х туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 40 очков.

    Команда по сути выбыла из чемпионской гонки, отставая от 1-й позиции на 9 баллов. Несмотря на это, «Локомотив» здорово выступает на своем поле, набрав 25 очков из 33-х возможных.

    Локомотив — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «железнодорожники» неожиданно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 1:5. До этого «Локомотив» обыграл «Динамо» М (2:1).

    В 4-х встречах РПЛ после зимней паузы команда однажды проиграла, столько же раз выиграла и дважды сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

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    • Не сыграет: Дмитрий Баринов из-за травмы.

    Состояние команды: «Локомотив» не очень удачно возобновил нынешний сезон, команда сходу начала терять очки в РПЛ, выбыв из чемпионской гонки за 1-е место.

    Несмотря на это, у «железнодорожников» продолжает «зажигать» Алексей Батраков. Этот полузащитник забил 11 голов и сделал 7 голевых передач за 21 встречу в РПЛ.

    «Зенит»

    Турнирное положение: Питерцы располагаются на 2-й позиции РПЛ, набрав 46 очков за 22 тура. «Зенит» отстает от «Краснодара» уже на 3 балла.

    По результатам гостевых матчей «сине-бело-голубые» делят 1-е место в лиге с «Краснодаром», набрав 25 очков при чужих трибунах из 33-х возможных.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Зенит» разорвал «Рубин» со счетом 4:0, забив все голы во 2-м тайме. До этого команда уступила «Спартаку» (1:2), пропустив решающий гол на 90-й минуте.

    В последних 4-х встречах в РПЛ после зимней паузы «Зенит» еще раз потерял очки, сыграв вничью с ЦСКА (0:0). За этот отрезок команда также обыграла «Факел» (2:0).

    Не сыграют: Густаво Мантуан (перебор желтых карточек) и Вячеслав Караваев (травма).

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    Состояние команды: «Зенит» продолжает погоню за «Краснодаром» в таблице РПЛ, пока «сине-бело-голубые» все никак не могут догнать «быков», но вся борьба еще впереди.

    В предстоящем матче тоже будет непросто, ведь «Локомотив» очень хорошо действует в обороне. «Зениту» придется сильно постараться, чтобы обыграть «железнодорожников».

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в последнем туре РПЛ со счетом 1:5

    • В последних 4-х встречах в РПЛ «Зенит» победил 2 раза

    • В последних 3-х очных встречах «Локомотив» ни разу не проигрывал «Зениту» (2 победы и 1 ничья)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 2.05, победа «Локомотива» — 3.45, ничья — за 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что у «Локомотива» получится сдержать оборону «Зенита».

    Ставка: Ничья за 3.60.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно откроет счет.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.72.

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