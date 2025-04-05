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    «Эвертон» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 31-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал»

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    Мартин Эдегор
    Лондонский «Арсенал» сыграет в гостях с «Эвертоном» в стартовом матче 31-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Свисток о начале матча прозвучит в 14:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ириски» набрали 34 очка в 30-ти матчах, одержав 7 побед при 13-ти ничьих и 10-ти поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 32:37.

    Команда Дэвида Мойеса одержала одну победу в семи последних матчах, но и поражение при этом всего одно — от «Ливерпуля» (0:1) в дерби крайнего тура АПЛ. До этого «Эвертон» четыре раза подряд сыграл вничью, поделив очки с «Вест Хэмом» (1:1), «Вулверхэмптоном» (1:1), «Брентфордом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    «Арсенал»

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    «Арсенал» находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ и является главным конкурентом «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство. Лондонский клуб отстает от «красных» на 12 баллов, заработав 61 очко в 30-ти матчах: 17 побед, 10 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 55:25.

    В двух последних турах АПЛ «Арсенал» играл дома против других лондонских команд и сумел набрать максимум очков в них. Сначала подопечные Микеля Артеты минимально обыграли «Челси» (1:0), а после паузы на матчи сборных «канониры» справились с «Фулхэмом» — 2:1.

    Личные встречи

    В матче первого круга команды не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    В 10-ти последних встречах на счету «Арсенала» 5 побед, «Эвертон» оказался сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Арсенал» с коэффициентом 2.38.

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