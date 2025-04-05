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    «Канониры» будут спешить!

    Эвертон — Арсенал: прогноз ставки за 2.38 на АПЛ 5 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Арсенал»
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    Мартин Эдегор
    5 апреля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Арсенал». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Апреля 2025 года

    Эвертон

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    •  Эвертон 14:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Ириски» еще сражаются за выживание в АПЛ. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Эвертон» на 14 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 30 матчах.

    Эвертон — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ириски» уступили «Ливерпулю» (0:1).

    До того команда подписала мировую с «Вест Хэмом» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Вулверхэмптон» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Эвертон» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Доминик Кальверт-Льюин, Йеспер Линдстрем, Орель Мангаля — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Ириски» не побеждали в 5 своих последних матчах. Да и настреляла команда всего 32 мяча в 30 поединках.

    Матчи с «пушкарями» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эвертон» победил 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активны в атаке. «Ириски» намерены прервать свой неудачный сериал.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» еще бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Арсенал» отстает от лидера на 12 зачетных пунктов. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Канониры» переиграли «Фулхэм» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Челси» (1:0). А вот поединок с ПСВ завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Рикардо Калафьори, Габриэль Жезус, Кай Хаверц — травмированы.

    Состояние команды: «Канониры» нынче находятся на некотором подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Арсенал» относительно преуспевает в плане реализации. «Канониры» настреляли 55 мячей в 30 матчах чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче крайне сложная ситуация. Сразу несколько ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Канониры» будут до последнего гнаться за «Ливерпулем».

    Статистика для ставок

    • «Ириски» уже 2 года не обыгрывают «пушкарей»

    • «Эвертон» не побеждает 5 матчей кряду

    • «Арсенал» победил в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: «Канониры» максимально мотивированы побороться за чемпионство, так что явно сразу будут активны в атаке.

    «Эвертон» нынче находится в кризисе, тогда как «Арсенал» потенциально способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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    Эвертон — Арсенал: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 05.04.202514:30. «Канониры» будут спешить!
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