5 апреля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Арсенал». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» еще сражаются за выживание в АПЛ. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.

При этом «Эвертон» на 14 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ириски» уступили «Ливерпулю» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Вест Хэмом» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Вулверхэмптон» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Эвертон» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Доминик Кальверт-Льюин, Йеспер Линдстрем, Орель Мангаля — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Ириски» не побеждали в 5 своих последних матчах. Да и настреляла команда всего 32 мяча в 30 поединках.

Матчи с «пушкарями» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эвертон» победил 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активны в атаке. «Ириски» намерены прервать свой неудачный сериал.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» еще бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» отстает от лидера на 12 зачетных пунктов. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Канониры» переиграли «Фулхэм» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Челси» (1:0). А вот поединок с ПСВ завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Рикардо Калафьори, Габриэль Жезус, Кай Хаверц — травмированы.

Состояние команды: «Канониры» нынче находятся на некотором подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Арсенал» относительно преуспевает в плане реализации. «Канониры» настреляли 55 мячей в 30 матчах чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче крайне сложная ситуация. Сразу несколько ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Канониры» будут до последнего гнаться за «Ливерпулем».

Статистика для ставок

«Ириски» уже 2 года не обыгрывают «пушкарей»

«Эвертон» не побеждает 5 матчей кряду

«Арсенал» победил в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: «Канониры» максимально мотивированы побороться за чемпионство, так что явно сразу будут активны в атаке.

«Эвертон» нынче находится в кризисе, тогда как «Арсенал» потенциально способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30