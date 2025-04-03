«Сити» легко разобрался с «Лестером», но оставил вопросы перед дерби

«Манчестер Сити» без особых проблем победил «Лестер» (2:0), вернулся в топ-4 АПЛ, но вновь продемонстрировал знакомые проблемы. Несмотря на уверенную победу и даже гол Джека Грилиша, команда Гвардиолы упустила шанс сделать матч ярче и превратила второй тайм в скучную перепасовку. Омар Мармуш оформил второй гол после грубой ошибки вратаря гостей, но дальше «Сити» будто потерял интерес к игре. «Лестер», переживающий затяжной кризис, снова не забил и потерпел седьмое поражение подряд. Если так пойдёт дальше, команда Руда ван Нистелроя неизбежно отправится в Чемпионшип.

Грилиш напомнил о том, что всё ещё играет в футбол

Уже на 70-й секунде Джереми Доку выиграл борьбу в центре поля, Савиньо сместился на правый фланг и прострелил в штрафную. Там дежурил Джек Грилиш, который одним касанием отправил мяч в дальний угол.

Для Грилиша этот гол стал всего третьим в сезоне, и первым в АПЛ с декабря 2023 года. Вряд ли он может считать этот сезон удачным, но англичанин хотя бы напомнил о том, что всё ещё может забивать.

Джек Грилиш gettyimages.com

Ошибка «Лестера» и хищный инстинкт Мармуша

«Лестер» выглядел обречённым, но всё же провёл несколько подходов к чужим воротам. Билал Эль-Ханнус попытался поймать Эдерсона дальним ударом — мимо. Патсон Дака убежал по флангу, но не сумел даже сохранить мяч в поле.

А затем «лисы» буквально подарили сопернику второй гол. Рубен Диаш выполнил неудачную передачу в атаку — мяч легко достался голкиперу «Лестера» Мадсу Хермансену. Казалось, момент исчерпан, но вратарь неожиданно выронил мяч прямо перед Мармушем. Египтянин мгновенно сориентировался и вколотил его в сетку, отправив «Лестер» в ещё большую депрессию.

Для Мармуша, который зимой перешёл в «Сити» из «Айнтрахта», этот гол стал уже пятым в первых таймах АПЛ. Он пока далёк от того, кто мог бы полноценно заменить Холанна, но показывает, что умеет пользоваться шансами.

Омар Мармуш gettyimages.com

Стерильный контроль во втором тайме

После перерыва «Сити» продолжил владеть мячом (в итоге 70% игры прошло под их контролем), но острота исчезла. Казалось, команда просто ждёт финального свистка.

Грилиш требовал пенальти, когда вошёл в штрафную и упал в борьбе с защитником, но арбитр посчитал, что англичанин просто поскользнулся. Мармуш мог оформлять дубль, но с нескольких метров пробил выше после тонкой комбинации с Савиньо и Доку.

Манчестер Сити — Лестер gettyimages.com

В последние минуты «Сити» откровенно расслабился. Команда не торопилась идти вперёд, предпочитая катать мяч у центральной линии. «Лестер» же выглядел смирившимся со своим положением и даже не пытался навязать борьбу.

«Сити» буднично побеждает

Победа позволила «горожанам» подняться в четвёрку и как минимум остаться в гонке за Лигу чемпионов. Но перед дерби с «Манчестер Юнайтед» (который совсем плох) остаются вопросы. Команда Гвардиолы не выглядит той же машиной, что в прошлые годы — не хватает резкости, скорости и желания добивать соперников. Совсем не хотелось бы, чтобы дерби превратилось в скучнейшее зрелище вечно катающего мяч «Сити» и перепуганного «Юнайтед».

Календарь и таблица АПЛ

«Лестер» же идёт ко дну. Семь поражений подряд, ни одного гола за этот отрезок — команда ван Нистелроя уже одной ногой в Чемпионшипе. Если срочно не произойдёт чуда, конец сезона для «лис» будет совсем печальным.