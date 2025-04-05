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    Джон Кордоба«Краснодар» — «Акрон». Онлайн
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    Баринов: Результат нас расстроил

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    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал матч против «Зенита» (1:1).

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Результат нас расстроил. То, что я лучший игрок, это хорошо. Но результатом недоволен.

    Что выделю у "Локо"? Терпение и труд. Я сказал в перерыве, что у нас будет шанс, мы им воспользуемся. Так и получилось. Недоработка, с которой нам мяч забили… это и привело к голу. Будем разговаривать, нельзя такие ошибки допускать.

    Понятное дело, что после такого поражения в Самаре (1:5) тяжело было, но ничего, вернулся Пиняев, я и Самошников в более‑менее оптимальных кондициях. Старались подбадривать команду и настраивать на классный матч и тяжелую работу», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Зенит» — на 2-й строчке (47).

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