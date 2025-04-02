«Реал» — «Реал Сосьедад»: счет матча 4:4, обзор голов

В ответном полуфинальном матче Кубка Испаниисыграли вничью 4:4.

В основное время гости были сильнее со счетом 4:3, но в первой игре мадридцы победили со счетом 1:0, поэтому поединок перешел в овертайме, где «Реал» по сумме двух встреч смог вырвать победу.

На дубль Микеля Оярсабаля, гол Андера Барренечеа и автогол Давида Алабы хозяева ответили точными ударами Эндрика, Джуда Беллингема, Орельена Тчуамени и Антонио Рюдигера.

«Реал» пробился в финал Кубка Испании, где сыграет с сильнейшим в паре «Атлетико» — «Барселона».