ОконченРеал — Реал Сосьедад 4:4Онлайн
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    Килиан Мбаппе«Реал» — «Реал Сосьедад» 4:4. Онлайн
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    «Реал» в овертайме прошел «Реал Сосьедад» и пробился в финал Кубка Испании

    «Реал» — «Реал Сосьедад»: счет матча 4:4, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Реал Сосьедад
    В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Реал» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью 4:4.

    Джуд Беллингем («Реал»)
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    Джуд Беллингем («Реал»)

    В основное время гости были сильнее со счетом 4:3, но в первой игре мадридцы победили со счетом 1:0, поэтому поединок перешел в овертайме, где «Реал» по сумме двух встреч смог вырвать победу.

    На дубль Микеля Оярсабаля, гол Андера Барренечеа и автогол Давида Алабы хозяева ответили точными ударами Эндрика, Джуда Беллингема, Орельена Тчуамени и Антонио Рюдигера.

    «Реал» пробился в финал Кубка Испании, где сыграет с сильнейшим в паре «Атлетико» — «Барселона».

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