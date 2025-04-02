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    Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит следующий матч команды

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    Основной голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер не сыграет в следующем матче английской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Алиссон Бекер — голкипер «Ливерпуля»
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    Алиссон Бекер — голкипер «Ливерпуля»

    Стало известно, что у вратаря сотрясение мозга, которое Алиссон получил в матче за сборную Бразилии в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Колумбии.

    «Мы следуем протоколу, и Алиссон должен был соответствовать всем требованиям, но вчера он не выполнил последний пункт, поэтому он не сможет выйти на поле.

    Хорошо, что у нас есть Каомхин Келлехер, который уже не раз показывал, что он, возможно, даже слишком хорош, чтобы быть запасным Али», — цитирует главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота Sky Sports.

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    • Сейчас «мерсисайдцы» играют против «Эвертона». После 35-и минут встречи счет не открыт — 0:0. Следите за ходом поединка по этой ссылке.

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