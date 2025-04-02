Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит следующий матч команды

Основной голкиперне сыграет в следующем матче английской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что у вратаря сотрясение мозга, которое Алиссон получил в матче за сборную Бразилии в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Колумбии.

«Мы следуем протоколу, и Алиссон должен был соответствовать всем требованиям, но вчера он не выполнил последний пункт, поэтому он не сможет выйти на поле.

Хорошо, что у нас есть Каомхин Келлехер, который уже не раз показывал, что он, возможно, даже слишком хорош, чтобы быть запасным Али», — цитирует главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота Sky Sports.

Сейчас «мерсисайдцы» играют против «Эвертона». После 35-и минут встречи счет не открыт — 0:0. Следите за ходом поединка по этой ссылке.