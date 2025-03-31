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    Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта
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    «Акрон» уступил дома «Ростову» в матче 22-го тура РПЛ

    «Акрон» — «Ростов»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Тольяттинский «Акрон» на своем поле уступил «Ростову» в заключительной игре 22-го тура РПЛ со счетом 2:3.

    Максим Осипенко
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    Максим Осипенко

    Голы в составе хозяев забивали Марат Бокоев на 32-й минуте и Ифет Джаковац на 90-й. Для них это первые мячи в РПЛ.

    За «Ростов» отличились Максим Осипенко (44-я), Мохаммад Мохеби (62-я) и Омар Сако (87-я).

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Ростов 2:3
    Голы: 1:0 Марат Таймуразович Бокоев (32'), 1:1 Максим Осипенко (44'), 1:2 Мохаммад Мохеби (62'), 1:3 Умар Сако (87'), 2:3 Djakovac I. (90') Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль (Djakovac I., 74'), Солтмурад Бакаев (Дмитрий Пестряков, 65'), Максим Кузьмин (Роберто Фернандес, 73'), Алекса Джурашович, Стефан Лонча, Кирилл Данилин (Владимир Хубулов, 73'), Марат Таймуразович Бокоев, Константин Савичев (Сергей Грибов, 82'), Артём Дзюба, Nedelcearu I. Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Илья Вахания, Алексей Сутормин, Иван Комаров (Хорен Робертович Байрамян, 85'), Даниил Шанталий, Константин Кучаев (Кирилл Щетинин, 73'), Роналдо (Егор Голенков, 66'), Николай Комличенко (Умар Сако, 85'), Мохаммад Мохеби Предупреждение: (40')

    «Ростов» поднялся на 7-е место с 33 очками. «Акрон» — (25) — девятый.

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