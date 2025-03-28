Осинькин прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче против «Локомотива»

Главный тренервысказался о разгромной победе своей команды в матче 22-го тура РПЛ против(5:1).

«Эмоции после победы? Ни при чем здесь "Локомотив". Мы выиграли, мы очень хотели выиграть, нам очень надо, надо негативный фон убирать. Сейчас мы, конечно, рады победе. Всё равно матч был сложный. Мы всё понимаем. Две первые наши атаки фактически завершились голами.

Мы потом играли дисциплинированно, по счету, в футбол, который удобен для нас. Соперник позволил нам потом еще создать моменты. Мы их действительно создали много. Тем не менее мы идем дальше, мы верим в себя. Чуть‑чуть есть еще заноза с прошлого матча.

Есть ли ложка дегтя в этой победе? Есть, но она останется внутри команды», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» располагаются на 10-й позиции РПЛ с 22 очками в активе. В следующей встрече самарцы сыграют против «Рубина» 5-го апреля.