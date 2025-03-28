«Крылья Советов» — «Локомотив»: счет матча 5:1, обзор голов

В 22-м туре российской Премьер-лиги самарскиена своем поле победилис разгромным счетом 5:1.

Дублем в составе победителей отметился Иван Сергеев, также забивали Доминик Ороз, Иван Олейников и Глен Бейл.

Голландский защитник также забил автогол в свои ворота на 62-й минуте.

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Локомотив 5:1 Голы: 1:0 Oroz D. (2'), 2:0 Иван Сергеев (4'), 3:0 Иван Олейников (32'), 4:0 Гленн Бейл (40'), 5:0 Иван Сергеев (49'), 5:1 Гленн Бейл (62') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Александр Солдатенков, Фернандо Костанца, Николай Рассказов (Владислав Шитов, 72'), Сергей Бабкин (Лука Гагнидзе, 72'), Роман Ежов (Антон Зиньковский, 78'), Иван Олейников (Babaev U., 84'), Иван Сергеев, Oroz D., Galdames T. (Кирилл Печенин, 78') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов (Тимур Сулейманов, 46'), Ньямси Жерзино, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Тимофеев (Godyaev D., 59'), Артём Карпукас (Вадим Раков, 46'), Алексей Батраков, Наир Тикнизян (Владислав Сарвели, 46'), Дмитрий Воробьёв (Эдгар Севикян, 59')

«Локомотив» остался на четвертом месте с 40 очками. «Крылья Советов» (22) поднялся на 10-ю строчку.