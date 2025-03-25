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    В «Интере» заявили, что продлят контракт с Индзаги

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    Президент «Интера» Джузеппе Маротта оценил работу главного тренера команды Симоне Индзаги.

    Симоне Индзаги — главный тренер «Интера»
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    Симоне Индзаги — главный тренер «Интера»

    «Мы очень довольны Индзаги, продление его контракта — это формальность. Он здорово работал все эти годы и является примером для всего клуба. Симоне — один из лучших тренеров в мире, у него также есть преимущество в том, что он был отличным футболистом.

    Мы очень рады, что он с нами, я думаю, что в ближайшее время мы продлим его контракт», — приводит слова Маротты официальный сайт «Интера».

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    • Действующее соглашение Индзаги с клубом рассчитано до лета 2026-го года. Следующий контракт будет подписан до 2028-го года.

    «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 64 очками в активе.

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