В «Интере» заявили, что продлят контракт с Индзаги

Президентоценил работу главного тренера команды

«Мы очень довольны Индзаги, продление его контракта — это формальность. Он здорово работал все эти годы и является примером для всего клуба. Симоне — один из лучших тренеров в мире, у него также есть преимущество в том, что он был отличным футболистом.

Мы очень рады, что он с нами, я думаю, что в ближайшее время мы продлим его контракт», — приводит слова Маротты официальный сайт «Интера».

Действующее соглашение Индзаги с клубом рассчитано до лета 2026-го года. Следующий контракт будет подписан до 2028-го года.

«Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 64 очками в активе.