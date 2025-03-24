Гранат допускает разгромную победу сборной России в матче против Замбии

Бывший футболист сборнойподелился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против

«Хотелось бы, чтобы сборная Замбии оказалась более серьёзной командой, чем Гренада. Возможно, у замбийцев есть какой-то план — наверняка они разбирают нашу сборную и тщательно готовятся к матчу.

В любом случае будет интересно посмотреть на эту игру. Есть вероятность, что сборная России выиграет с разгромным счётом, потому что мы не знаем, насколько качественная национальная команда Замбии», — сказал Гранат Чемпионату.

Товарищеский матч между сборными России и Замбии состоится завтра, 25-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.