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    Гранат допускает разгромную победу сборной России в матче против Замбии

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Замбии
    Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Замбии.

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Хотелось бы, чтобы сборная Замбии оказалась более серьёзной командой, чем Гренада. Возможно, у замбийцев есть какой-то план — наверняка они разбирают нашу сборную и тщательно готовятся к матчу.

    В любом случае будет интересно посмотреть на эту игру. Есть вероятность, что сборная России выиграет с разгромным счётом, потому что мы не знаем, насколько качественная национальная команда Замбии», — сказал Гранат Чемпионату.

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    • Товарищеский матч между сборными России и Замбии состоится завтра, 25-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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