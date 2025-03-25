Россия
Замбия
Россия
Турнирное положение: Россия отстранена от участия в международных соревнованиях.
Последние матчи: в товарищеской игре против Гренады сборная Россия одержала очередную победу со счетом 5:0. Игра получилась довольно простой, команда Валерия Карпина была на голову выше своего соперника и с легкостью отправила в сетку пять мячей. Голы забивали Дзюба, Пруцев, Адамов, Фомин и Бакаев.
Россия — Замбия: коэффициенты букмекеров
Ранее были победы над Сирией (4:0) и Брунеем (11:0).
Не сыграют: травмированы — Обляков (п), Сергеев (н).
Состояние команды: сборная Россия провела простой поединок против Гренады и легко победила. Карпин выпустил Дзюбу на радость трибун и дал проявить себя многим резервистам, многие из которых впервые вышли в футболке сборной России и отметились первым голом в ее составе. Теперь же против Замбии ожидаются игроки основы.
Замбия
Турнирное положение: Замбия смогла отобраться в финальную часть Кубка Африки-2025.
Последние матчи: обе стыковые встречи за выход в финальную пульку Замбия выиграла у Мозамбика со счетом 3:0. Фактически все было решено еще после первой игры, когда Замбия победила в гостях.
До этого были в квалификации победы над Сьерра-Леоне (2:0) и Кот’д Ивуаром (1:0).
Не сыграют: Мутандва (п), Банда (п), Дака (н). Все они не приехали в Россию.
Состояние команды: сейчас Замбию тренирует известный израильский специалист Авраам Грант (приводил «Челси» к победе в Лиге чемпионов) и довольно успешно, сборная сумела пробиться на Кубок Африки-2025. Состав у команды средний, но есть несколько ярких футболистов Банда («Лечче»), Дака («Лестер»), только они решили не ехать в Россию.
Статистика для ставок
- Никогда ранее команды между собой не играли
- Три последних матча Россия выиграла с общим счетом 20-0
- Замбия выиграла 5 из 6 последних игр и не пропустила в них ни одного мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу России дают 1,23, а на Замбии — 17,0, ничью букмекеры оценивают в 6,10.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,65, а тотал больше3,5 можно взять за 2,32.
- 2.08Англия — Латвия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.35Польша — Мальта: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 3.30Урал — Арсенал Тула: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: гости будут обескровлены в этом матче и приедут без главных звезд. Россия выставит состав близкий к оптимальному, на воротах будет Максименко. Забить ослабленной Замбии в ворота нашей сборной будет довольно проблематично.
Основная ставка: Замбия не забьет за 1,78.
Прогноз: Россия должна побежать заведомо более слабого соперника уверенно и без особых проблем, пусть это и довольно вязкая и атлетичная команда. Можно рискнуть и заиграть такой вариант.
Дополнительная ставка: победа России с форой -2,5 за 2,50.