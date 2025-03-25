25 марта в товарищеском матче по футболу сыграют Россия и Замбия. Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия — Замбия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Россия

Турнирное положение: Россия отстранена от участия в международных соревнованиях.

Последние матчи: в товарищеской игре против Гренады сборная Россия одержала очередную победу со счетом 5:0. Игра получилась довольно простой, команда Валерия Карпина была на голову выше своего соперника и с легкостью отправила в сетку пять мячей. Голы забивали Дзюба, Пруцев, Адамов, Фомин и Бакаев.

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Ранее были победы над Сирией (4:0) и Брунеем (11:0).

Не сыграют: травмированы — Обляков (п), Сергеев (н).

Состояние команды: сборная Россия провела простой поединок против Гренады и легко победила. Карпин выпустил Дзюбу на радость трибун и дал проявить себя многим резервистам, многие из которых впервые вышли в футболке сборной России и отметились первым голом в ее составе. Теперь же против Замбии ожидаются игроки основы.

Замбия

Турнирное положение: Замбия смогла отобраться в финальную часть Кубка Африки-2025.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: обе стыковые встречи за выход в финальную пульку Замбия выиграла у Мозамбика со счетом 3:0. Фактически все было решено еще после первой игры, когда Замбия победила в гостях.

До этого были в квалификации победы над Сьерра-Леоне (2:0) и Кот’д Ивуаром (1:0).

Не сыграют: Мутандва (п), Банда (п), Дака (н). Все они не приехали в Россию.

Состояние команды: сейчас Замбию тренирует известный израильский специалист Авраам Грант (приводил «Челси» к победе в Лиге чемпионов) и довольно успешно, сборная сумела пробиться на Кубок Африки-2025. Состав у команды средний, но есть несколько ярких футболистов Банда («Лечче»), Дака («Лестер»), только они решили не ехать в Россию.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды между собой не играли

Три последних матча Россия выиграла с общим счетом 20-0

Замбия выиграла 5 из 6 последних игр и не пропустила в них ни одного мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу России дают 1,23, а на Замбии — 17,0, ничью букмекеры оценивают в 6,10.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,65, а тотал больше3,5 можно взять за 2,32.

Прогноз: гости будут обескровлены в этом матче и приедут без главных звезд. Россия выставит состав близкий к оптимальному, на воротах будет Максименко. Забить ослабленной Замбии в ворота нашей сборной будет довольно проблематично.

Основная ставка: Замбия не забьет за 1,78.

Прогноз: Россия должна побежать заведомо более слабого соперника уверенно и без особых проблем, пусть это и довольно вязкая и атлетичная команда. Можно рискнуть и заиграть такой вариант.

Дополнительная ставка: победа России с форой -2,5 за 2,50.