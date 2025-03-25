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    Россия укажет Замбии ее место

    Россия — Замбия: Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Замбия
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    Александр Максименко будет играть на воротах против Замбии
    25 марта в товарищеском матче по футболу сыграют Россия и Замбия. Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия — Замбия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. BetBoom Матчи сборной России 25 Марта 2025 года

    Россия

  • Москва
    •  Россия 14:00 Замбия

    Замбия

  • Лусака
    •

    Россия

    Турнирное положение: Россия отстранена от участия в международных соревнованиях.

    Последние матчи: в товарищеской игре против Гренады сборная Россия одержала очередную победу со счетом 5:0. Игра получилась довольно простой, команда Валерия Карпина была на голову выше своего соперника и с легкостью отправила в сетку пять мячей. Голы забивали Дзюба, Пруцев, Адамов, Фомин и Бакаев.

    Россия — Замбия: коэффициенты букмекеров

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    Ранее были победы над Сирией (4:0) и Брунеем (11:0).

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    Состояние команды: сборная Россия провела простой поединок против Гренады и легко победила. Карпин выпустил Дзюбу на радость трибун и дал проявить себя многим резервистам, многие из которых впервые вышли в футболке сборной России и отметились первым голом в ее составе. Теперь же против Замбии ожидаются игроки основы.

    Замбия

    Турнирное положение: Замбия смогла отобраться в финальную часть Кубка Африки-2025.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: обе стыковые встречи за выход в финальную пульку Замбия выиграла у Мозамбика со счетом 3:0. Фактически все было решено еще после первой игры, когда Замбия победила в гостях.

    До этого были в квалификации победы над Сьерра-Леоне (2:0) и Кот’д Ивуаром (1:0).

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    Не сыграют: Мутандва (п), Банда (п), Дака (н). Все они не приехали в Россию.

    Состояние команды: сейчас Замбию тренирует известный израильский специалист Авраам Грант (приводил «Челси» к победе в Лиге чемпионов) и довольно успешно, сборная сумела пробиться на Кубок Африки-2025. Состав у команды средний, но есть несколько ярких футболистов Банда («Лечче»), Дака («Лестер»), только они решили не ехать в Россию.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее команды между собой не играли

    • Три последних матча Россия выиграла с общим счетом 20-0

    • Замбия выиграла 5 из 6 последних игр и не пропустила в них ни одного мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу России дают 1,23, а на Замбии — 17,0, ничью букмекеры оценивают в 6,10.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,65, а тотал больше3,5 можно взять за 2,32.

    Прогноз: гости будут обескровлены в этом матче и приедут без главных звезд. Россия выставит состав близкий к оптимальному, на воротах будет Максименко. Забить ослабленной Замбии в ворота нашей сборной будет довольно проблематично.

    Основная ставка: Замбия не забьет за 1,78.

    Прогноз: Россия должна побежать заведомо более слабого соперника уверенно и без особых проблем, пусть это и довольно вязкая и атлетичная команда. Можно рискнуть и заиграть такой вариант.

    Дополнительная ставка: победа России с форой -2,5 за 2,50.

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    Россия — Замбия: прогноз и ставка за 1.78, статистика, коэффициенты матча 25.03.202520:00. Россия укажет Замбии ее место
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