Сборная Англии на своем поле сыграет с Латвией в рамках второго тура отборочного турнира ЧМ-2026. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Англия

Сборная Англии уверенно начала отбор на ЧМ-2026, обыграв Албанию на «Уэмбли» — 2:0. Дебютный гол в футболке национальной команды оформил 18-летний Льюис-Скелли, а точку поставил Гарри Кейн. Для Томаса Тухеля это был первый матч у руля сборной. Впереди у англичан встречи с Латвией, Андоррой и Сербией.

Англичане неизменно выступают на чемпионатах мира с 1998 года, однако за семь последних турниров так и не поднялись на пьедестал. Ближе всего к наградам команда была в 2018 году, заняв четвертое место.

Сборная Англии добралась до финала Евро-2024, но не смогла завоевать трофей, уступив Испании. После этого команда уверенно провела розыгрыш Лиги наций — выиграла группу с Грецией, Ирландией и Финляндией, вернувшись в Лигу А.

Латвия

На чемпионатах мира сборная Латвии пока не играла. В последнем отборочном цикле на мундиаль в Катаре латвийцы финишировали на пятом месте в группе.

Сборная Латвии начала квалификацию на ЧМ-2026 с непростой гостевой победы над Андоррой — 1:0. Подопечные итальянца Паоло Николато забрали три очка благодаря голу Шитса на 58-й минуте.

Прошлой осенью сборная Латвии не смогла успешно пройти групповой этап Лиги наций, заняв последнее место в квартете с Северной Македонией, Арменией и Фарерами. Теперь судьба команды решится в стыковых матчах с Гибралтаром — на кону сохранение прописки в Лиге C.

Стоит отметить, что сборные Англии и Латвии ни разу не играли между собой ранее.

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