ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Англия — Латвия. Онлайн

    Онлайн-трансляция трансляция отборочного матча ЧМ-2026 Англия — Латвия

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Латвии
    Вся лентаСамое главное
    Шон Брэди против Леона ЭдвардсаЧемпионство Эдвардса было случайным. И Шон Брэди наглядно это показал «Локомотив» завоевал Кубок Континента«Локомотив» — обладатель Кубка Континента, рекорд Джошуа Ливо, расклады перед Кубком Гагарина Франция прошла Хорватию в серии пенальти: Меньян — герой
    Все новости спорта
    Харри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Кейн
    Сборная Англии на своем поле сыграет с Латвией в рамках второго тура отборочного турнира ЧМ-2026. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Англия

    Сборная Англии уверенно начала отбор на ЧМ-2026, обыграв Албанию на «Уэмбли» — 2:0. Дебютный гол в футболке национальной команды оформил 18-летний Льюис-Скелли, а точку поставил Гарри Кейн. Для Томаса Тухеля это был первый матч у руля сборной. Впереди у англичан встречи с Латвией, Андоррой и Сербией.

    Англичане неизменно выступают на чемпионатах мира с 1998 года, однако за семь последних турниров так и не поднялись на пьедестал. Ближе всего к наградам команда была в 2018 году, заняв четвертое место.

    Сборная Англии добралась до финала Евро-2024, но не смогла завоевать трофей, уступив Испании. После этого команда уверенно провела розыгрыш Лиги наций — выиграла группу с Грецией, Ирландией и Финляндией, вернувшись в Лигу А.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Латвия

    На чемпионатах мира сборная Латвии пока не играла. В последнем отборочном цикле на мундиаль в Катаре латвийцы финишировали на пятом месте в группе.

    Сборная Латвии начала квалификацию на ЧМ-2026 с непростой гостевой победы над Андоррой — 1:0. Подопечные итальянца Паоло Николато забрали три очка благодаря голу Шитса на 58-й минуте.

    Прошлой осенью сборная Латвии не смогла успешно пройти групповой этап Лиги наций, заняв последнее место в квартете с Северной Македонией, Арменией и Фарерами. Теперь судьба команды решится в стыковых матчах с Гибралтаром — на кону сохранение прописки в Лиге C.

    Стоит отметить, что сборные Англии и Латвии ни разу не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Англия — Латвия с коэффициентом 2.08.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Англия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Польша — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Литва — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Россия — Замбия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры