В рамках 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года Англия примет Латвия. Поединок пройдет 24 марта и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Латвия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Англия

Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в группе К квалификации чемпионата мира 2026-го года с 3 очками в активе после одного тура. Англия набрала столько же баллов, сколько и Латвия.

Англичане являются главными фаворитами в своей сборной. На групповом этапе сборная встретится с Сербией, Андоррой и Албанией.

Последние матчи: В 1-м туре квалификации ЧМ-2026 Англия уверенно обыграла Албанию со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

У сборной продолжается победная серия во всех турнирах, которая продолжается уже 4 матча подряд. За этот отрезок Англия также обыгрывала Грецию (3:0), Финляндию (3:1) и Ирландию (5:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Сборная наверняка выйдет в основной этап чемпионата мира. Вряд-ли Англия провалиться в своей группе, предстоящий матч против Латвии должен закончится убедительной победой хозяев.

В последнее время сборная надежно играет в обороне, в прошедших 3-х встречах Англия не пропустила ни одного мяча при 10-и забитых — отличные показатели.

Латвия

Турнирное положение: После 1-го тура в квалификации ЧМ-2026 Латвия занимает 2-е место в группе К с 3 очками в активе. Сборная набрала столько же баллов, сколько и Англия.

Несмотря на это, Латвии будет тяжело пробиться на ЧМ-2026, ведь остальные соперники не хуже латвийцев. Сборная встретится с Сербией, Андоррой и Албанией.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации Латвия смогла обыграть Андорру со счетом 1:0, забив единственный гол на 58-й минуте.

До этого латвийцы не очень удачно выступали в Лиге наций (Лига С), где заняли последнее 4-е место в своей группе, набрав 4 очка за 6 туров.

Состояние команды: Латвии будет очень тяжело на чужом поле против сборной Англии. Команда встречается с главным фаворитом в группе и набрать очки в таком матче будет настоящим чудом.

Латвия не очень удачно выступает на чужом поле в последнее время. В предыдущих 12-и матчах сборная выиграла только однажды, 8 раз проиграла и трижды сыграла вничью.

Состояние команды

Англия не пропустила ни одного гола в последних 3-х встречах

Латвия выиграла только 1 раз в последних 12-и матчах на чужом поле

Англия победила в последних 4-х поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 1.05, победа Латвии — 84.00, ничья — за 14.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.27 и 3.45 соответственно.

Прогноз: Очевидно, что англичане победят. Ожидаем убедительную победу хозяев.

Ставка: Победа Англии с форой (-3.5) за 2.08.

Прогноз: Англия точно будет доминировать. Латвия вряд-ли сможет отличиться в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал Англии 3.5 больше за 1.85.