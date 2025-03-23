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    Дешам: Конфликт с Зиданом? Это все домыслы!

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слухи о его конфликте с Зинедином Зиданом.

    Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции
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    Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции

    «Это все домыслы! Мы провели вместе много лет. Между нами по-прежнему существует большое уважение. Кстати, когда мы виделись в последний раз, мы обменялись мнениями и хорошо поговорили, мы оба признаём успехи друг друга.

    Я не отношусь к числу его близких друзей. У нас обоих своя жизнь, но, что бы ни случилось, между нами всегда будет уважение», — сказал Дешам в интервью Le Figaro.

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что специалист покинет пост главного тренера сборной Франции в 2026-м году. Его место может занять Зинедин Зидан.

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