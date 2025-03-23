Дешам: Конфликт с Зиданом? Это все домыслы!

Главный тренер сборной Франциипрокомментировал слухи о его конфликте с

«Это все домыслы! Мы провели вместе много лет. Между нами по-прежнему существует большое уважение. Кстати, когда мы виделись в последний раз, мы обменялись мнениями и хорошо поговорили, мы оба признаём успехи друг друга.

Я не отношусь к числу его близких друзей. У нас обоих своя жизнь, но, что бы ни случилось, между нами всегда будет уважение», — сказал Дешам в интервью Le Figaro.

Ранее в СМИ сообщали о том, что специалист покинет пост главного тренера сборной Франции в 2026-м году. Его место может занять Зинедин Зидан.