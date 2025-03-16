Аршавин: Если «Динамо» проиграет ЦСКА, то руководство клуба может убрать Личку

Экс-футболистзаявил, что главного тренерамогут уволить по ходу нынешнего сезона.

«Ключевой будет игра на Кубок России. Условно, если "Динамо" проиграет ЦСКА со счетом 0:3, то руководство "бело‑голубых" может психануть и убрать Личку.

Если решат убрать Марцела, то до лета его смогут подменить другие помощники. Но Карпина вряд ли назначат, так как недавно разговаривали с женой Валерия Георгиевича, и она хочет насладиться временем до лета и побыть вместе с ним», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» проиграло «Локомотиву» в матче 21-го тура РПЛ со счетом 1:2. Ранее Личка уже прокомментировал поражение своей команды.