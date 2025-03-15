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    «Локомотив» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

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    Алексей Батраков
    «Локомотив» и «Динамо» сыграют между собой в рамках 21-го тура РПЛ. Следить за ходом московского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Локомотив»

    «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. На счету «железнодорожников» 37 очков в 20-ти матчах — 11 побед, 4 ничьи и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 35:28.

    Подопечные Михаила Галактионова не смогли победить ни в одном из двух туров после рестарта РПЛ. Матчи против «Динамо» Махачкала и «Ахматом» завершились с одинаковым счетом 1:1. После этого «железнодорожники» еще раз встретились с махачкалинцами, но уже в Кубке России, и одержали победу со счетом 2:1.

    «Динамо»

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    «Динамо» набрало 39 очков в 20-ти матчах и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Бело-голубые» одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, при этом разница забитых и пропущенных мячей составляет 42:21.

    В двух первых матчах после рестарта РПЛ «Динамо» набрало 4 очка. Сначала подопечные Марцела Лички поделили очки с «Ростовом» (1:1), а в следующем туре разгромили махачкалинское «Динамо» — 4:0. На этой неделе «бело-голубые» также сыграли в Кубке России, уступив в гостях ЦСКА в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ — 1:2.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Динамо» на своем поле одержало победу со счетом 3:1.

    В последних 10-ти встречах на счету «бело-голубых» 4 победы, «Локомотив» оказался сильнее в 2-х случаях и еще 4 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 2.12.

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