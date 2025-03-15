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    «Локомотив» продолжит терять очки?!

    «Локомотив» — «Динамо»: прогноз и ставка на РПЛ 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо»
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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
    В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле примет «Динамо» Москва. Поединок пройдет 15 марта и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Марта 2025 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 19:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» замыкают топ-5 в таблице российской Премьер-лиге, набрав 37 очков за 20 туров. «Локомотив» отстает от «Динамо» (4-е место) лишь на 2 балла.

    Команда отлично выступает на своем поле, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. «Локомотив» набрал 22 очка из 30-и возможных дома. За 10 встреч при родных трибунах команда забила 17 голов при 13-и пропущенных.

    Локомотив — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече «железнодорожники» обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1 в рамках Кубка России. До этого «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в РПЛ (1:1).

    Команда не смогла выиграть в 2-х матчах чемпионата России после зимней паузы. За этот отрезок «Локомотив» также поделил очки с махачкалинским «Динамо» (1:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    У «Локомотива» пустой список травмированных.

    Состояние команды: Совсем недавно «Локомотив» был в гонке за чемпионство, но после 2-х ничейных результатов «железнодорожники» уже отстают от 1-й строчки на 6 пунктов.

    У команды в нынешнем сезоне появился отличный полузащитник, который стабильно приносит результат. Алексей Батраков за 19 встреч в РПЛ забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

    «Динамо»

    Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе после 20-и туров, отставая от лидерства в чемпионате на 4 пункта.

    По результатам гостевых матчей «Динамо» также располагается на 4-й строчке, набрав 17 очков из 30-и возможных на чужом поле.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «бело-голубые» уступили ЦСКА со счетом 1:2 в Кубке России. Матчем ранее «Динамо» разгромило одноклубников из Махачкалы со счетом 4:0.

    Команда не проигрывает в РПЛ на протяжении 9-и матчей подряд. За этот отрезок «Динамо» 5 раз победило и четырежды сыграла вничью.

    Не сыграют: Диего Лаксальт и Константин Тюкавин из-за травм.

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    Состояние команды: «Динамо» все еще в гонке за чемпионство, 4 очка отыграть реально, но «бело-голубым» необходимо победить практически во всех остальных встречах РПЛ.

    «Динамо» частенько обыгрывало «Локомотив» в последних очных противостояниях. Смогут ли «бело-голубые» на сей раз добиться успеха? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» в последних 3-х матчах РПЛ непременно играл вничью

    • «Динамо» не проигрывает в РПЛ на протяжении 9-и последних матчей

    • «Динамо» 4 раза обыгрывало «Локомотив» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 2.30, победа «Динамо» — 2.90, ничья — за 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: «Динамо» может воспользоваться неудачным периодом «Локомотива» в РПЛ.

    Ставка: Победа «Динамо» с форой (0) за 2.12.

    Прогноз: Команды способны сыграть результативно. Московское дерби ожидается жарким.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.95.

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    «Локомотив» — «Динамо»: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 15.03.202519:30. «Локомотив» продолжит терять очки?!
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