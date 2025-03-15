Личка: «Локомотив» был эффективен — мы нет

Главный тренер московскогопрокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура российской Премьер-лиги против(1:2).

«Должны были вести 5:0? Должны, но не должны. Надо забивать. В таких играх ты можешь создать всего один момент. У нас было больше, но мы не забили. "Локомотив" был эффективен — мы нет.

Соперник был хорошо подготовлен, счастье к ним сегодня пришло. Но я могу со спокойной душой идти в раздевалку, мы показали хороший футбол. Но очки, конечно, надо забирать», — передает слова Лички Чемпионат.

После этого матча «Динамо» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. В следующей встрече «бело-голубые» сыграют против «Оренбурга» 29-го марта.