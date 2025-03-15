«Локомотив» — «Динамо»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 21-го тура чемпионата Россииобыгралсо счетом 2:1.

В составе победителей смогли отметиться Дмитрий Воробьев и Александр Сильянов. За гостей единственный точный удар на счету Артура Гомеса.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Динамо 2:1 Голы: 1:0 Дмитрий Воробьёв (38'), 1:1 Arthur Gomes (45'), 2:1 Александр Сильянов (76') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Артём Тимофеев, Эдгар Севикян (Наир Тикнизян, 46'), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (Владислав Сарвели, 51'), Дмитрий Воробьёв, Godyaev D. Динамо: Андрей Лунёв, Роберто Фернандес, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев (Диего Лаксальт, 89'), Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Битело, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (Даниэль Мишкич, 89'), Caceres J., Arthur Gomes (Maouhoub E., 74')

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После этой игры у «Локомотива» стало 40 очков и четвертое место. «Динамо» (39) — пятое.