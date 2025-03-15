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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Динамо». Онлайн
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    «Локомотив» сломил сопротивление «Динамо»

    «Локомотив» — «Динамо»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 21-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

    Дмитрий Воробьев
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    Дмитрий Воробьев

    В составе победителей смогли отметиться Дмитрий Воробьев и Александр Сильянов. За гостей единственный точный удар на счету Артура Гомеса.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Динамо 2:1
    Голы: 1:0 Дмитрий Воробьёв (38'), 1:1 Arthur Gomes (45'), 2:1 Александр Сильянов (76') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Артём Тимофеев, Эдгар Севикян (Наир Тикнизян, 46'), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (Владислав Сарвели, 51'), Дмитрий Воробьёв, Godyaev D. Динамо: Андрей Лунёв, Роберто Фернандес, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев (Диего Лаксальт, 89'), Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Битело, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (Даниэль Мишкич, 89'), Caceres J., Arthur Gomes (Maouhoub E., 74')

    Календарь и таблица РПЛ

    После этой игры у «Локомотива» стало 40 очков и четвертое место. «Динамо» (39) — пятое.

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