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    «Дженоа» выиграл у «Лечче»

    «Дженоа» — «Лечче»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура итальянский Серии А «Дженоа» победил «Лечче» со счетом 2:1.

    «Дженоа»
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    «Дженоа»

    На дубль Фабио Миретти (оба раза ассистировал Руслан Малиновский) гости ответили точным ударом Николы Крстовича с пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Лечче 2:1
    Голы: 1:0 Фабио Миретти (16'), 2:0 Фабио Миретти (45 + 3'), 2:1 Никола Крстович (пенальти) (68') Дженоа: Стефано Сабелли (Брук Нортон-Каффи, 83'), Кони де Винтер, Хоан Васкес, Аарон Мартин, Алессандро Дзаноли (Jeff Ekhator, 73'), Мортен Френнруп, Руслан Малиновский (Alan Matturro, 57'), Фабио Миретти (Жан Онана, 83'), Андреа Пинамонти, Nicola Leali, Patrizio Masini Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Габи Жан, Федерико Баскиротто, Фредерик Гильберт (Данило Филипе Мело Вейга, 59'), Медон Бериша, Лассана Кулибали (Mohamed Kaba, 58'), Никола Крстович, Тете Моренте (Йеспер Карлссон, 46'), Сантьяго Пьеротти (Конан Н’Дри, 46'), THorir Johann Helgason (Ламек Банда, 84') Предупреждения: Аарон Мартин (29'), Фабио Миретти (34'), Медон Бериша (49'), Никола Крстович (71'), Хоан Васкес (90')

    Календарь и таблица Серии А

    «Дженоа» смог набрать 35 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Лечче» осталось 25 очков и 16-я строчка.

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