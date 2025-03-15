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    «Динамо» Мх — «Крылья Советов». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ «Динамо» Мх — «Крылья Советов»

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    Махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 21-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо» Мх

    Махачкалинское «Динамо» находится в зоне стыковых матчей, расположившись на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством Хасанби Биджиева набрала 18 очков в 20-ти матчах — 3 победы, 9 ничьих и 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 12:22.

    На этой неделе махачкалинцы завершили борьбу за Кубок России, уступив на своем поле «Локомотиву» со счетом 1:2 в четвертьфинале Пути регионов. До этого «Динамо» также не смогло победить в двух матчах РПЛ — ничья с тем же «Локомотивом» (1:1) и крупное поражение от одноклубников из Москвы — 0:4.

    «Крылья Советов»

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    «Крылья Советов» с 19 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету самарской команды 5 побед, 4 ничьи и 11 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 20:32.

    Подопечные Игоря Осинькина пока не выигрывали после рестарта РПЛ. В двух матчах «Крылья Советов» набрали одно очко, сыграв вничью с «Краснодаром» — 1:1. В следующем туре самарцы уступили в волжском дерби «Акрону» со счетом 0:2.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Динамо» одержало минимальную победу в гостях — 1:0.

    Всего в 3-х очных встречах на счету махачкалинской команды две победы, «Крылья Советов» выиграли один раз.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Мх — «Крылья Советов» с коэффициентом 1.92.

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