15 марта в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Крылья Советов». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: сейчас «Динамо» Махачкала идет на 13-м месте в таблице РПЛ с 18 очками.

Последние матчи: в 20-м туре чемпионата России команда Хасанби Биджиева потерпела в гостях разгромное поражение со счетом 0:4. Соперник играл лучше, но не настолько, чтобы учинить разгром с разницей в 4 мяча, забив при этом абсолютно все. «Динамо» Махачкала было на удивление пассивно и безхребетно, что воообще то не свойственно этому коллективу.

В Кубке России команда проиграла «Локомотиву» (1:2) и вылетела из турнира, в РПЛ с ним же была ничья (1:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Солдатенков (з), травмированы — Ломаев (в), Витюгов (п).

Состояние команды: пока весенняя часть складывается для махачкалинского «Динамо» не лучшим образом. Нарушилась стройность в обороне, допускает глупые ошибки прежде надежный вратарь Давид Волк. В итоге команда уже опустилась в зону стыковых матчей, пора исправляться в матче против прямого конкурента.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: в настоящий момент «Крылья Советов» располагаются на 10-м месте с 19 очками в таблице РПЛ.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 20-м туре чемпионата России команда Игоря Осинькина потерпела поражение на своем поле от «Акрона» со счетом 0:2. Уже в начале встречи соперник вышел вперед после рекордного гола Дзюбы, после этого на поле шла абсолютно равная игра, но «Крылья Советов» не смогли реализовать свои моменты, тогда как соперник удвоил преимущество в концовке встречи.

До этого была ничья в гостях с «Краснодаром» (1:1) и в товарищеском матче с «Челябинском» (0:0).

Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з).

Состояние команды: игра против «Краснодара» у самарцев получилась, команда была очень близка к тому, чтобы взять три очка.

Против «Акрона» она уже выглядела гораздо хуже и по делу уступила. Зимой «Крылья Советов» усилились Зиньковским, а в строй вернулась большая группа травмированных футболистов, на бумаге команда точно стала сильнее.

Статистика для ставок

В первом круге «Крылья Советов» проиграли дома (0:1)

В Кубке России этого сезона «Динамо» Мх выиграл на своем поле (1:0)

Матч в Самаре завершился победой «Крыльев Советов» в серии пенальти (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 2,42, а на «Крылья Советов» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2 идет за 1,88, а тотал больше 2 можно взять за 1,92.

Прогноз: у хозяев не будет ключевого игрока центра обороны и капитана команды Солдатенкова, это значительно ослабит защитные ряды клуба, где итак полно проблем.

«Динамо» надо реабилитироваться после вылета из Кубка России и крупного поражения от московского «Динамо», поэтому команда будет лезть вперед. «Крылья Советов» априори же настроены на атакующий футбол.

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,92.

Прогноз: силы команд примерно равны, поэтому можно рискнуть и заиграть ничейный исход.

Дополнительная ставка: ничья за 3,10.