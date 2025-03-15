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    «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат России 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»
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    Иван Сергеев
    15 марта в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Крылья Советов». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Марта 2025 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 17:00 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: сейчас «Динамо» Махачкала идет на 13-м месте в таблице РПЛ с 18 очками.

    Последние матчи: в 20-м туре чемпионата России команда Хасанби Биджиева потерпела в гостях разгромное поражение со счетом 0:4. Соперник играл лучше, но не настолько, чтобы учинить разгром с разницей в 4 мяча, забив при этом абсолютно все. «Динамо» Махачкала было на удивление пассивно и безхребетно, что воообще то не свойственно этому коллективу.

    Динамо Мх — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    В Кубке России команда проиграла «Локомотиву» (1:2) и вылетела из турнира, в РПЛ с ним же была ничья (1:1).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Солдатенков (з), травмированы — Ломаев (в), Витюгов (п).

    Состояние команды: пока весенняя часть складывается для махачкалинского «Динамо» не лучшим образом. Нарушилась стройность в обороне, допускает глупые ошибки прежде надежный вратарь Давид Волк. В итоге команда уже опустилась в зону стыковых матчей, пора исправляться в матче против прямого конкурента.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Крылья Советов» располагаются на 10-м месте с 19 очками в таблице РПЛ.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 20-м туре чемпионата России команда Игоря Осинькина потерпела поражение на своем поле от «Акрона» со счетом 0:2. Уже в начале встречи соперник вышел вперед после рекордного гола Дзюбы, после этого на поле шла абсолютно равная игра, но «Крылья Советов» не смогли реализовать свои моменты, тогда как соперник удвоил преимущество в концовке встречи.

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    До этого была ничья в гостях с «Краснодаром» (1:1) и в товарищеском матче с «Челябинском» (0:0).

    Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з).

    Состояние команды: игра против «Краснодара» у самарцев получилась, команда была очень близка к тому, чтобы взять три очка.

    Против «Акрона» она уже выглядела гораздо хуже и по делу уступила. Зимой «Крылья Советов» усилились Зиньковским, а в строй вернулась большая группа травмированных футболистов, на бумаге команда точно стала сильнее.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Крылья Советов» проиграли дома (0:1)

    • В Кубке России этого сезона «Динамо» Мх выиграл на своем поле (1:0)

    • Матч в Самаре завершился победой «Крыльев Советов» в серии пенальти (4:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 2,42, а на «Крылья Советов» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2 идет за 1,88, а тотал больше 2 можно взять за 1,92.

    Прогноз: у хозяев не будет ключевого игрока центра обороны и капитана команды Солдатенкова, это значительно ослабит защитные ряды клуба, где итак полно проблем.

    «Динамо» надо реабилитироваться после вылета из Кубка России и крупного поражения от московского «Динамо», поэтому команда будет лезть вперед. «Крылья Советов» априори же настроены на атакующий футбол.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 1,92.

    Прогноз: силы команд примерно равны, поэтому можно рискнуть и заиграть ничейный исход.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,10.

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    «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 15.03.202517:00. Матч порадует забитыми мячами
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