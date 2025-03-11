Салиба: Если «Арсеналу» потребуется, то готов выйти и в нападении

Ведущий центральный защитник лондонского «Арсенала»сообщил, что готов сменить амплуа, если это понадобится команде.

«Я говорил Артете, что могу играть в нападении? Это была шутка. Я, конечно, могу сыграть форвардом, но у нас есть другие игроки для этого. Но если тренер скажет, я буду играть в нападении», — сказал Салиба на пресс-конференции.

В настоящее время канониры испытывают громадные проблемы с позицией центрфорварда. Сейчас травмированы Габриэль Жезус и Кай Хаверц, также не могут играть Рахим Стерлинг и Букайо Сака.

Календарь и таблица АПЛ

В итоге в последних матчах в центре атаки выходит номинальный центральный полузащитник Микель Мерино.