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    Салиба: Если «Арсеналу» потребуется, то готов выйти и в нападении

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    Ведущий центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба сообщил, что готов сменить амплуа, если это понадобится команде.

    Вильям Салиба
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    Вильям Салиба

    «Я говорил Артете, что могу играть в нападении? Это была шутка. Я, конечно, могу сыграть форвардом, но у нас есть другие игроки для этого. Но если тренер скажет, я буду играть в нападении», — сказал Салиба на пресс-конференции.

    В настоящее время канониры испытывают громадные проблемы с позицией центрфорварда. Сейчас травмированы Габриэль Жезус и Кай Хаверц, также не могут играть Рахим Стерлинг и Букайо Сака.

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    В итоге в последних матчах в центре атаки выходит номинальный центральный полузащитник Микель Мерино.

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