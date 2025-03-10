ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Шмурнов«В Ливерпуле мы увидим "ПСЖ" совсем другим». Александр Шмурнов — о самых интересных европейских матчах и ответных встречах ЛЧ
    Все новости спорта

    Аморим: «Манчестер Юнайтед» никогда не умрет. Это очевидно

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий по поводу протестов фанатов перед игрой АПЛ с «Арсеналом» (1:1).

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Тренируя "Манчестер Юнайтед", нельзя все время играть таким образом. Вы должны стараться победить.

    Этот клуб никогда не умрет. Это очевидно. Это большой бизнес, и, возможно, всем болельщикам в этой лиге порой кажется, что здесь труднее ходить на матчи и платить за билеты.

    Мы хотим приложить максимум усилий для этого. Мы не будем так играть в будущем», — цитирует Аморима ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ньюкасл» победить «Вест Хэм»?
  • «Вест Хэм» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Каталонское дерби останется за «Эспаньолом»
  • «Эспаньол» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Команда Роналду быстро вскроет оборону иранцев
  • «Аль-Наср» — «Эстеглаль» Тегеран. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.55
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эспаньол — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Эстеглаль Тегеран
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Интер — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Барселона — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры