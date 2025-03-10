Аморим: «Манчестер Юнайтед» никогда не умрет. Это очевидно

Главный тренердал комментарий по поводу протестов фанатов перед игрой АПЛ с(1:1).

«Тренируя "Манчестер Юнайтед", нельзя все время играть таким образом. Вы должны стараться победить.

Этот клуб никогда не умрет. Это очевидно. Это большой бизнес, и, возможно, всем болельщикам в этой лиге порой кажется, что здесь труднее ходить на матчи и платить за билеты.

Мы хотим приложить максимум усилий для этого. Мы не будем так играть в будущем», — цитирует Аморима ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ.