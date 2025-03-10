Аморим: Бруну Фернандеш всегда проявляет себя

Наставник «Манчестер Юнайтед»после ничьей с «Арсеналом» (1:1) в 28-м туре АПЛ похвалил. Капитан манкунианцев забил красивый гол со штрафного. Встреча состоялась 9 марта.

«Бруну всегда проявляет себя. В какие-то моменты он может демонстрировать свое разочарование, но он может воспринимать это болезненнее, чем кто-либо другой. Он хочет побеждать, всегда готов играть, причем на разных позициях. Когда команда нуждается в голе или передаче, он всегда придет на помощь и подаст хороший пример.

Любой тренер ожидает увидеть на поле лучших игроков. Но иногда приходится адаптироваться. Что я могу сказать, нам нужно больше Бруну Фернандешей. И дело не только в его характере, но также настрое и умении работать с мячом», — цитирует Аморима ESPN.

В текущем сезоне Фернандеш забил 12 голов и отдал 13 результативных передач в 42 матчах «МЮ» во всех турнирах.