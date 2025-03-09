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    Станкович прокомментировал поражение «Спартака» в матче против «Рубина»

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о поражении своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Как оценю отношение игроков к сегодняшней игре и первому тайму? Возможно, я сразу сам задам две-три темы. Сложно критиковать ребят, не могу их упрекнуть. Мы видели сами, чего нам не хватило первые 30 минут.

    Все ребята бойцы, они хотели победить. Когда проигрываешь дуэль, не забираешь подборы, то сложно действовать и сдвигать игру к воротам соперника. Подборы стали ключевыми в первые 30 минут игры, мы не смогли их забрать. "Рубин" первые 30 минут играл агрессивно, а мы должны были отвечать. Следующие 60 минут я гордился игрой своей команды.

    Действия Маркиньоса? Сейчас не самый походящий момент для того, чтобы объяснять, как принимаются решения. Их принимаю я, не видел никаких проблем с его позицией. Маркиньос провёл невероятный матч и объёмы работы. Он был очень полезен. Это моё решение по тому, как он играл. Аналогично касается и Рябчука», — передает слова Станковича Чемпионат.

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    • После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 40 очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Акрона» 12-го марта в рамках Кубка России.

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