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    «Барселона» сообщила о переносе матча с «Осасуной» из-за смерти врача команды

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    «Барселона» в своих социальных сетях объявила о переносе матча 27-го тура испанской Примеры против «Осасуны» из-за смерти врача команды Карлеса Миньярро Гарсии.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Напомним, что матч между «Барселоной» и «Осасуной» должен был состояться сегодня, 8-го марта в 23:00 мск.

    «Футбольный клуб "Барселона" с глубоким прискорбием сообщает о смерти врача первой команды Карлеса Миньярро Гарсии этим вечером. По этой причине матч с "Осасуной" был перенесён на более поздний срок.

    Совет директоров "Барселоны" и весь персонал выражают наши искренние соболезнования его семье и друзьям в это трудное время», — написано в заявлении клуба.

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