«Барселона» сообщила о переносе матча с «Осасуной» из-за смерти врача команды

в своих социальных сетях объявила о переносе матча 27-го тура испанской Примеры противиз-за смерти врача команды

Напомним, что матч между «Барселоной» и «Осасуной» должен был состояться сегодня, 8-го марта в 23:00 мск.

«Футбольный клуб "Барселона" с глубоким прискорбием сообщает о смерти врача первой команды Карлеса Миньярро Гарсии этим вечером. По этой причине матч с "Осасуной" был перенесён на более поздний срок.

Совет директоров "Барселоны" и весь персонал выражают наши искренние соболезнования его семье и друзьям в это трудное время», — написано в заявлении клуба.

После 26-и туров в испанской Примере «Барселона» занимает 1-е место в таблице с 57-ю очками в активе.